KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN PARTİ YÖNETİCİLERİNİN TELEFONLARI DİNLENİYOR

“ARAMIZDA DAĞLAR KADAR FARK VAR" Kılıçdaroğlu, seçimlere iki farklı tercih olduğunu, bunun birincisi dikta yönetiminde yana olan Cumhur İttifakı, ikincisi olan Millet İttifakı'nın ise demokrasiden yana olduğunu belirterek, “Eski parlamenter sisteme dönmek istemiyoruz. Her gittiğimiz yerde söylüyoruz. Darbe hukukundan arındırılmış bir hukuk sistemiyle demokrasiyi yeniden inşa edeceğiz. Soruyorlar 'Siz eski parlamenter sisteme mi dönmek istiyorsunuz?' Hayır efendim. Asla dönmek istemiyoruz. 12 Eylül darbe hukukunun inşa ettiği bir parlamenter sistem, eski sistemdir, köhnemiş sistemdir. Biz daha çağdaş, daha uygar, önünde hiçbir engelin olmadığı, darbe hukukundan arındırılmış güçlü bir meclisin, demokratik, gelişmiş parlamenter sisteminden yanayız. Aramızda dağlar kadar fark var. Yüzde 10 baraj sisteminin olduğu yerde demokratik parlamenter sistem olmaz. Yıllardır itiraz ediyoruz biz buna. Dün darbe hukukundan yana olanlar bugün bize demokrasi dersi vermeye kalkıyorlar. Yüzde 10 seçim barajının olduğu parlamenter sisteme dönmek istemiyoruz" şeklinde konuştu.

“BİR KİŞİ TALİMAT VERİYOR"

Kılıçdaroğlu, “Gelişmiş ülkelerin demokrasisi ne ise Türkiye'ye getirilmesini istiyoruz. Demokrasiyi herkes için savunuyoruz. Yargı bağımsızlığını savunuyoruz. Her milletvekili parlamentoda özgür iradesiyle karar vermeli ve oyunu kullanmalıdır. Bizim demokratik parlamenter rejimden kast ettiğimiz budur. Gelişmiş bir ülkede hangi demokratik standartlar varsa tamamının Türkiye'ye gelmesini istiyoruz. Bu ülkenin insanları üçüncü sınıf demokrasiye layık değildir. Üçüncü sınıf demokrasiyi bizim için nimet olarak görenleri asla ve asla kabul etmiyoruz. Can ve mal güvenliğinin teminatı yargı bağımsızlığıdır. Yargı bağımsız değilse, bir kişiden talimat alıyorsa kimin can ve mal güvenliği olabilir? Bir kişi talimat veriyor, savcılar, güvenlik güçleri harekete geçiyor. Hakim saraydan nasıl bir talimat gelecek diye bekliyor. Bir yerlerden talimat alan hakimi, hakim olarak kabul etmiyoruz. Savcıyı da savcı olarak kabul etmiyoruz" diye konuştu.

“ÖRGÜTLENMENİN ÖNÜNDEKİ TÜM ENGELLERİN KALDIRILMASINI İSTİYORUZ"

Kılıçdaroğlu, salonda bulunanlara hitaben ise, “Örgütlenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Daha çağdaş daha uygar, insana saygılı bir sistem istiyoruz. Bütün bu baskılara rağmen, gücümüzü, sözümüzü, sesimizi kullanarak iktidar çevresi dahil pek çok insanı etkileyebiliriz" dedi.