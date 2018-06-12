Kılıçdaroğlu canlı yayında soruları cevapladı

CHP'nin, İYİ Parti'ye 15 milletvekili vermesinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, "CHP bu hareketi yapmasaydı İYİ Parti seçimlere giremeyecekti. YSK, İYİ Parti'nin seçime girme kararını mecburen verdi. Biz bu hamleyi yapmasaydık, Sayın Akşener ve İYİ Parti seçimlere giremeyecekti. Bunun hazırlığını yapıyorlardı zaten. Bunun talimatı verilmişti YSK'ya. Biz bunları gayet iyi biliyoruz. O yüzden hemen süratli bir şekilde karar aldık, 15 arkadaşımız İYİ Parti'ye katıldı ve ondan sonra YSK zorunlu olarak 'Evet sizler de katılabilirsiniz' dedi. Çünkü artık TBMM'de bir grubu var. Yapacağı hiçbir şey kalmadı." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim çalışmasını ve performansını çok başarılı bulduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, kendisiyle eskiden kalan dostluklarının bulunduğunu ve seçim çalışmalarında birlikte mücadele ettiklerini söyledi.

İSTANBUL (AA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Danıştay hakiminin yaptığı olay. Bu kişi hakim midir? Değildir artık. Tweetini silmesi yetmez. Görevinden istifa etmesi lazım." dedi.

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- "Seçimlerde koşullar eşit değil"

Seçimlerde eşit olmayan koşullarda yarışın devam ettiğini savunan ve bunu doğru bulmadıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Seçimlerde koşullar eşit değil. Devletin bütün olanakları, yasalar hiçe sayılarak, uygulamalar hiçe sayılarak, adalet ve ahlak hiçe sayılarak yapılıyor. Örneğin, bizim seçim reklamında 1-2 saniye bir Türk bayrağı göründüğü için TRT bizim reklam filmimizi yayınlamadı. 'Seçim yasalarına aykırıdır' diye. Erdoğan'ın reklam filminde başta, ortada, sonda, yukarıda Türk bayrağı... Ve bunu gayet güzel yayınlıyor. Bu çifte standart nereden geliyor? Onun için eşit olmayan koşullarda bir seçim yapılıyor ama ne yaparlarsa yapsınlar, sonuçta adalet galip gelecek ve gerçek yerini bulacak."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçileceğine inandığını, hiçbir parti, kimlik, inanç ayrımı yapmadan ve tarafsız bir şekilde 81 milyon vatandaşı kucaklayacağına inandığını vurguladı.

Nazlı Çelik'in "İnce'nin oyu, CHP'den fazla olur mu?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Daha fazla olmasını arzu ederiz tabii. 81 milyonun cumhurbaşkanı olacak, 81 milyonu kucaklayacak. Özel yaptırdığımız bir anket yok ama kamuoyuna yansıyan değişik anketler var. Bizim de gördüğümüz yüzde 30 barajından yukarı gidiyor, 32'ye doğru. Ben inanıyorum önümüzdeki günlerde daha yukarı doğru çıkacak. Erdoğan inişte ama İnce yukarı doğru gidiyor." diye konuştu.