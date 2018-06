Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları cevapladı

CHP'nin el altından HDP'ye barajı aştırmaya çalıştığı yönündeki iddiaların sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, kendilerinin ayrı, HDP'nin ayrı parti olduğunu vurgulayarak, "Biz niye başka bir partiye destek verelim. Demokrasiyi savunmak ayrı, her partinin çoğunluğu sağlamak için mücadele etmesi ayrıdır." dedi.

Kişilerin suçlu olup olmadığına mahkemelerin karar verdiğini, Demirtaş aleyhine "suçludur" şeklinde bir kararın olmadığını kaydeden Kılıçdaroğlu, "Sen yargıç mısın? Kimsin sen? Benim suçlu veya suçsuz olduğuma sen nasıl karar verirsin? Hakimin yerine geçiyorsan istifa et, git de ki ben Anayasa Mahkemesi üyesi olacağım.' Eğer olabilirsen. İnsanları suçlamak doğru da ahlaki de değildir. Demirtaş'ı sevmeyebilirsin. Siyasi görüşüne katılmayabilirsiniz. Meral Akşener'i sevmeyebilirsiniz, siyasi görüşüne katılmayabilirsiniz. Beni de sevmeyebilir, zaten hiç sevmiyor, kızabilirsiniz, zaten kızıyor, sabah akşam 'Ey Kılıçdaroğlu' diye nakaratlar söylüyor. Bunların hiçbir önemi yok ama siz beni terörist diye suçlayamazsınız. O mahkeme kararı kesinleşir, evet ben teröristim, hapse girerim mesele biter." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Afrin konusunda hükümeti eleştirmediklerini savunarak, "Kent merkezinde siviller var, orada daha çok askerimiz can kaybına uğrayabilir, şehitlerimiz daha fazla olabilir." diyerek uyardıklarını anlattı.

Her ülkenin teröre karşı kendisini korumak zorunda olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, şunları dile getirdi:

Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri halinde bin 500 liradan aşağıya emekli maaşı olmayacağını söyledi.

"İkinci tura kalırsa Meral Akşener'i destekler misiniz?" şeklindeki soruya ise Kılıçdaroğlu, "Herkesi destekleriz. Kim demokrasiden yanaysa, güçlendirilmiş parlamenter sistemden yanaysa... Bizim ittifakımız ilkeler ittifakı. Biz bunu yazılı olarak deklare ettik. Bizim o ilkelerimizi kim desteklerse her türlü desteği veririz." dedi.

Seçim sonrasında ilkeler bağlamında Millet İttifakı'nın devam edebileceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Cumhur İttifakı devam eder mi?" şeklindeki soruya ise şöyle cevap verdi:

"O ittifak zoraki evlilik. Bir kişinin bir başka partinin gölgesine sığınması olarak tanımlamak mümkün onu. Benim o süreçte en çok üzüldüğüm gerçekten ülkücüler. Ülkücü ne demektir biliyor musunuz? Ülkücü bayrağını seven kişi demektir, vatanını seven kişi demektir. Ülkücü idealleri olan birisi demektir. Ülkücü, ülkesinin çıkarı için her türlü fedakarlığı, canını göze alan kişi demektir. Ülkücü kendi partisini bir başka partinin vesayeti altına sokmayı hazmedemeyen kişi demektir. Ben en çok onlara üzülüyorum."