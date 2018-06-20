Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları cevapladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "24 Haziran için özellikle gençlere sesleniyorum; bütün gençler, sandığa gidin. Bir cendereden kurtulmak, sosyal medyada her alanında özgürce yazmak istiyorlarsa sandığa gidecekler ve oy kullanacaklar. Yeni bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Gençlere çok büyük görevler düşüyor." dedi. Kılıçdaroğlu, FOX TV'de canlı yayınlanan "Liderler FOX" ta programında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bu seçimde kendini en çok şaşırtan unsurun iktidarın ufuksuzluğu olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin iktidarın dengesini bozduğunu savundu. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı olarak göstermelerine ilişkin, "Hiçbir siyasi partinin lideri cumhurbaşkanı adayı olmamalı, tarafsız olmalı" şeklinde bir açıklama yaptığını hatırlatarak, "Bu düşünceden hareketle Muharrem Bey'i aday gösterdiğimizde, göğsündeki CHP rozetini çıkardı ve Türk bayrağını taktı. Yaptığımız anketlerde de Muharrem Bey'in adı öne çıkmıştı dolayısıyla da kendisini aday gösterdik." diye konuştu.

İnce'nin performansıyla ile ilgili Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey'in çıkışıyla Erdoğan'ın ezberi bozuldu. Kendisine bir türlü gelemedi. Kendi döneminde yapılmayan bir çok eseri kendi döneminde yapılmış gibi tanımlamaya başladı, bu bir paniğin göstergesi. Muharrem Bey, dinamizmi, gençliği, ufku, sorunlara ürettiği çözümlerle, Türkiye'de yeni bir figür olarak ortaya çıktı. İnşallah Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve 25 Haziran sabahı güzel bir Türkiye'ye uyanacağız." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, kendisini "Demokrasiyi savunan insan" olarak konumlandırdığını belirterek, 1923'te kurulan cumhuriyeti 2018'de demokrasi ile taçlandıracaklarını ifade etti. - "Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor" Adaletsiz bir Türkiye'yi içine sindiremediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Baktığım pencere, bir demokrasi penceresidir. 24 Haziran için özellikle gençlere sesleniyorum; bütün gençler, sandığa gidin. Bir cendereden kurtulmak, sosyal medyada her alanında özgürce yazmak istiyorlarsa sandığa gidecekler ve oy kullanacaklar. Yeni bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Gençlere çok büyük görevler düşüyor. Parti içinde demokratım, bunu büyük bir öz güvenle söyleyebilirim. Partide her delege, özgürce oy kullanır, lider hegemonyası yoktur. Sağ, sol kavramları 18. yüzyıla aittir.18. yüzyılın kavramlar ile 21. yüzyılın sorunlarını çözemeyiz, artık dünya değişti. Hangi görüşten olursak olalım, önce demokrasi, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğünde bir araya gelmeli ve anlaşmalıyız. Demokrasiyi ülkemize getirmeliyiz. Adalet yürüyüşünü de bunun için yaptık. Her alanda sorunlarımız var, bunlar giderek derinleşen ve kaygı yaratan boyuta geldi. 'Bunları tek parti olarak ben çözeceğim' dersek mantıklı olmaz ama 'hep birlikte çözeceğiz' dersek o zaman daha kapsamlı bir çözüm ortaya koyarız. Bu ülkeye demokrasinin gelmesi için her zaman elimizden geleni ortaya koyduk. Ülkede huzuru sağlamalıyız. İnsanlar telefonunun dinlenmesinden korkuyor. Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Bunun ilk bağlamı demokrasidir. Bunun için bir adım attık. Bir ittifak içinde gidiyoruz ve hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Biz demokrasi politikası izledik. Beraber ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz."

Kılıçdaroğlu, medya özgürlüğü konusunda elinden gelen her türlü çabayı göstereceğinin altını çizerek, "Hiç kimsenin endişesi olmasın medya üzerindeki baskılara her zaman karşı çıkacağız. Yandaş medya oluşturmayacağız." dedi. Parlamenter sisteme geçiş konusunda bir komisyon kurduklarına vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Diğer partilerin katılımıyla bir metin hazırlandı. Genel başkanlara gösterilecek, son hali verilecek ve yarın da kamuoyu ile paylaşılacak. Demokratik parlamenter sisteme geçiş, bizim önemli hedeflerimizden birisi, demokrasi üzerindeki vesayeti kaldırmak istiyoruz. Darbe hukukundan arındırılmamış bir parlamenter sistem, bizim anladığımız anlamda bir demokratik parlamenter sistem değildir. Lider sultasını kaldıracağız. Anayasa ve seçim kanununu değiştireceğiz." ifadelerini kullandı. - "Sandık güvenliği için bir buçuk yıldır çalışıyoruz" Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin 5 yıllık bir dönem için seçileceğini belirterek, 5 yıllık palanını açıklamasının çok normal görüldüğünü ve İnce'nin hedefinin tam demokrasi ve parlamenter sistem olduğunu aktardı.

Parlamenter sisteme geçiş için öngörülen sürenin iki yıl olarak açıklandığını hatırlatan Kılıçdaroğlu, bu sürenin 18 ay ya da bir yıl da olabileceğini, sürenin zaman ve zemine bağlı olarak değişebileceğini kaydetti. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin devleti yönetmek için hazır olduğunu dile getirerek, "Nasıl yöneteceğini ve dünyaya hangi mesajı vereceğini biliyor. Bu çok önemli. Çok hazırlıksız gelirseniz, seçilirsiniz ama ne yapacağınızı bilemezsiniz. O kadar önemli bir adım atıyor ki 'ben önümüzdeki 5 yıl içinde ne yapacağımı anlatacağım.' diyor." değerlendirmesinde bulundu. Sandık güvenliği ve mükerrer oy konularına da değinen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Sandık güvenliğini sağlamak için yeni çalışmaya başlamadık, tam bir buçuk yıldır çalışıyoruz. Önce hangi sandıklarda sorun var onu belirledik. Bu sandıkların sayısı 30 bin. Sonra bir araya geldik, nasıl geniş bir iş birliği gerçekleştirebiliriz diye konuştuk. Bunun için iki arkadaş görevlendirdik. Biri siyasi partilerle, diğeri STK'lar ve gönüllü kuruluşlarla bağlantı kurdu. İki ayrı koldan hareket ettik. Şu an hiçbir sorun yok. Herkes güven içinde gitmeli, oyunu kullanmalı. CHP Genel Merkezi'nin bilgisayar alt yapısı bütün siyasi partilere hizmet sunacak kapasitede. Yeri geldiğinde YSK'ya bile hizmet sunacak durumdayız. YSK da bizim bilgisayar alt yapımızın ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Hiç endişe olmasın herkes gidip, oyunu kullansın."