Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları cevapladı

İnce'nin performansıyla ile ilgili Kılıçdaroğlu, "Muharrem Bey'in çıkışıyla Erdoğan'ın ezberi bozuldu. Kendisine bir türlü gelemedi. Kendi döneminde yapılmayan bir çok eseri kendi döneminde yapılmış gibi tanımlamaya başladı, bu bir paniğin göstergesi. Muharrem Bey, dinamizmi, gençliği, ufku, sorunlara ürettiği çözümlerle, Türkiye'de yeni bir figür olarak ortaya çıktı. İnşallah Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak ve 25 Haziran sabahı güzel bir Türkiye'ye uyanacağız." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, kendisini "Demokrasiyi savunan insan" olarak konumlandırdığını belirterek, 1923'te kurulan cumhuriyeti 2018'de demokrasi ile taçlandıracaklarını ifade etti.

- "Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor"

Adaletsiz bir Türkiye'yi içine sindiremediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hep beraber bir araya gelmeliyiz. Baktığım pencere, bir demokrasi penceresidir. 24 Haziran için özellikle gençlere sesleniyorum; bütün gençler, sandığa gidin. Bir cendereden kurtulmak, sosyal medyada her alanında özgürce yazmak istiyorlarsa sandığa gidecekler ve oy kullanacaklar. Yeni bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Gençlere çok büyük görevler düşüyor. Parti içinde demokratım, bunu büyük bir öz güvenle söyleyebilirim. Partide her delege, özgürce oy kullanır, lider hegemonyası yoktur. Sağ, sol kavramları 18. yüzyıla aittir.18. yüzyılın kavramlar ile 21. yüzyılın sorunlarını çözemeyiz, artık dünya değişti. Hangi görüşten olursak olalım, önce demokrasi, yargı bağımsızlığı, medya özgürlüğünde bir araya gelmeli ve anlaşmalıyız. Demokrasiyi ülkemize getirmeliyiz. Adalet yürüyüşünü de bunun için yaptık. Her alanda sorunlarımız var, bunlar giderek derinleşen ve kaygı yaratan boyuta geldi. 'Bunları tek parti olarak ben çözeceğim' dersek mantıklı olmaz ama 'hep birlikte çözeceğiz' dersek o zaman daha kapsamlı bir çözüm ortaya koyarız. Bu ülkeye demokrasinin gelmesi için her zaman elimizden geleni ortaya koyduk. Ülkede huzuru sağlamalıyız. İnsanlar telefonunun dinlenmesinden korkuyor. Türkiye büyük bir değişim ve dönüşüme ihtiyaç duyuyor. Bunun ilk bağlamı demokrasidir. Bunun için bir adım attık. Bir ittifak içinde gidiyoruz ve hepimiz demokrasiyi savunuyoruz. Biz demokrasi politikası izledik. Beraber ülkemizin çıkarlarını savunuyoruz."