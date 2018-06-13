Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz asla ve asla inandığımız yoldan geri dönmeyeceğiz. İnandığımız yoldan geri dönersek bu ülkenin insanına katkı veremeyiz, cesaretlendiremeyiz. Biz davamızda haklıysak, söylediklerimizde haklıysak, söylediklerimizin tamamı belgeliyse sonuna kadar gideceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu, Fox TV'de canlı yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Küçükkaya'nın, sahurda imam hatiplilerle bir araya geldiğini aktarması üzerine Kılıçdaroğlu, son derece güzel bir program olduğunu belirterek, gençlerin siyaseten kendilerine dayatılan bir anlayışı reddettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, bu gençlerin inançlı insanlar olduklarını, bir araya gelmeyi, konuşmayı, tartışmayı, herkese eşit mesafede olmayı arzu ettiklerini aktararak, "Kendilerine belli bir siyasi partinin arka bahçesiymiş gibi davranmalarından da son derece rahatsızlar." dedi. Bu gençlerle daha önce de TBMM'de bir araya geldiklerini belirten Kılıçdaroğlu, sahur programında kendisine imam hatiplerin kapatılıp, kapatılmaması yönünde sorular sorulduğunu dile getirerek, "İmam hatipler hiçbir şekilde kapatılmayacak. Niye kapatalım imam hatipleri? Türkiye'de birlik ve bütünlüğü sağlamak zorundayız. Genç imam hatiplilere bu konuda büyük görev düşüyor. Onlar ön yargısız yaklaşıyorlar. Onlar hiç kimsenin arka bahçesi olmak istemiyorlar. Daha özgür, daha rahat düşünmek istiyorlar, tartışmak, konuşmak, dünyayı keşfetmek istiyorlar." diye konuştu.

Sahur programına giderken partisinin Konya'daki seçim bürosuna bir "saldırı" gerçekleştirildiğinin haberini aldıklarını aktaran Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu: "Biz genç imam hatiplilerle bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz. Sevgiyi, hoşgörüyü, barışı, insan olmayı, karşılıklı düşünce alışverişinin ne kadar değerli olduğunu konuşurken, bir başka coğrafyada, bir başka ilimizde seçim büromuza yapılan saldırı... Bunlar asla bizim kabul edeceğimiz şeyler değil. Doğru da değil. Valinin, emniyet müdürünün bu vesileyle dikkatini çekmek isterim." - Kız çocuklarının eğitimi Kemal Kılıçdaroğlu, kız çocuklarının eğitimine ilişkin yöneltilen bir soru üzerine de kız çocuklarının okumasının çok önemli olduğunu dile getirerek, kadının eğitildikçe toplumun de eğitilmiş olacağını kaydetti. Sınavı kazanan bir kız çocuğunun, kalacak yer bulamıyorsa okula devam etmekte zorlandığına işaret eden Kılıçdaroğlu, partisinin belediye başkanlarına "Mutlaka bir öğrenci yurdu yapın" talimatı verdiğini aktardı. Küçükkaya'nın, Çorum'un Güney köyünde bir öğrenciye burs verdiğini hatırlatması üzerine Kılıçdaroğlu, imam hatip lisesinde okuyan bir kız öğrenciye burs verdiğini, bu öğrencinin son derece başarıyı olduğunu ve kendisinin de bununla gurur duyduğunu ifade etti.

Kılıçdaroğlu, pek çok kişiye de burs verdiğini aktararak, zaman zaman sosyal medyada kendisine hakaret içerikli paylaşımlar yapanlara açtığı davalardan, bu kişilerin öğrencilere burs vermeleri koşuluyla vazgeçtiğini söyledi. - Hakkında açılan tazminat davaları Hakkında açılan tazminat davalarına ilişkin yöneltilen sorular üzerine Kılıçdaroğlu, o davaların büyük bir kısmını üst mahkemelerde kazandığını söyledi. Kılıçdaroğlu, Küçükkaya'nın, "Ama şimdi çok büyük bir para çıktı. 197 bin lira." ifadesi üzerine, "Yargıtayın kararları vardır, tazminat davalarında verilecek rakamların kişisel zenginliğe yol açmaması gerekir der. Ama o kararların hiçbirisine uyulmadı. Deliller de toplanmadı. Çünkü benim söylediğim her şey doğru. Örneğin dekontlar." diye konuştu. Küçükkaya'nın "Man Adası'ndan mı bahsediyorsunuz?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet" yanıtını vererek, şunları kaydetti: "Dekontları, Halk Bankası 'Bu dekontlar yanlıştır, bu dekontlar bizim bankamıza ait değildir' diyemiyor zaten. Orijinallerini verdik zaten savcılığa. MASAK'ın raporu var. O da bakıyor, para hareketlerinin hepsi doğru. Sonra Erdoğan da doğruladı bunu. 'Evet, 18 milyon dolarlık bir şirketi sattık.' dedi. Kime sattın? Sermayesi 1 sterlin olan bir şirkete. Yani naylon bir şirkete. O zaman şu soruyu sordum 'Peki bu hangi şirket?' Onun cevabını bu zamana kadar almış değilim. Şimdi bu hakim, deliller toplanmadan ki FETÖ'den önce atılmış, sonra tekrar göreve iade edilmiş, hemen oturuyor, 197 bin lira tazminata mahkum ediyor. Bu davayı kazanırım hiç önemli değil benim açımdan. Bu davayı kazanmamak mümkün değil zaten, delillerin hepsi çok açık, net. Hiç kimse bu deliller 'Doğru değildir, sahtedir' diyemiyor."