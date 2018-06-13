Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Muharrem İnce, Allah nasip ederse 25 Haziran'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak." dedi. Fox TV'de canlı yayınlanan "İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat" programında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kılıçdaroğlu, toplumun her kesimiyle, esnaf, çiftçi, muhtar, sanayici, tacirlerle özel toplantılar yaptıklarını, hepsinin kendilerini dinledikten sonra umutlarının arttığını anlattı. "Türkiye sahipsiz değil" diyen Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin sorunlarının olduğunu ama bu sorunların akılcı politikalarla çözülebileceğini kaydetti. Bu seçimlerin Türkiye'nin geleceği açısından hayati olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, "Var olan bütün bu olumsuzlukların sağlıklı ve tutarlı bir politikayla aşabileceği yönünde bir kanaat oluştu." dedi. Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Sayın Muharrem İnce, Allah nasip ederse 25 Haziran'da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak. 1. veya 2. turda. Ama idealimiz bu yönde, şu anda bütün veriler 2. tura kalacağı şeklinde... Ama gerçekten bir dip dalga geliyor. Muharrem İnce 1. turda da cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturabilir. İkincisi ise Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu elde etmesidir. Bu da olacaktır. Şu anki bütün veriler, Millet İttifakı'nın parlamentoda çoğunluğu alacağını gösteriyor. Değişik siyasi partiler bir araya gelip, demokrasi konusunda güç birliği yaptı. Farklı siyasi partilerin demokrasiyi, insan haklarını güçlendirmek, var olan sorunları parlamenter demokratik sistem içinde çözmek için bir araya gelmesi Türkiye'de bir ilk."

Kemal Kılıçdaroğlu, seçimden sonra Millet İttifakı'nın devam edip etmeyeceğinin sorulması üzerine, şu yanıtı verdi: "Millet İttifakı ilkesiz bir ittifak değil. Önce ilkelerin belirlendiği ve bunun kamuoyuyla paylaşıldığı, daha sonra da bu ilkelerden hareketle yola çıkılan bir hareket. 4 parti bir araya geldi, oturduk, konuştuk, ilkelerimizi belirledik, 'bu ilkeler çerçevesinde birlikteliğimizi sürdüreceğiz' dedik ve bugünkü noktaya kadar geldik. Öbür ittifak ise ilkesi yok, oturulup hazırlanan bir metin yok, kamuoyuyla paylaşılan, hangi konuda ve hangi gerekçelerle bir araya geldikleri de belli değil. Ama biz öyle değiliz. Eğer ilkelerden yola çıkmışsanız bu ilkeler gerçekleşinceye kadar birlikteliğimiz devam edecek. Demokratik parlamenter sistemi getireceğiz. Parlamentoda demokratik parlamenter sistemi getirme konusunda eğer diğer partilerden de destek alırsak tabii çok memnun olurum, belki AK Parti'den de milletvekilleri buna destek verecektir." - "Demokrasiyi güçlendireceğiz" Anayasa değişikliği ile ilgili düşüncelerini aktaran Kılıçdaroğlu, yurtdışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının da yurtdışı milletvekilleriyle parlamentoda temsil edileceğini belirtti.

Millet İttifakı'nda izleyecekleri yol haritası için komisyon kurulduğunu ve bu hafta içinde ortak metin açıklayacaklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, ortak paydadan yola çıkarak milli iradenin parlamentoya tam yansımasını sağlayacaklarını bildirdi. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra en geç 48 saat içinde OHAL'i kaldıracağını açıkladığını hatırlatarak, şöyle devam etti: "Bütün dünyaya şu mesajı vereceğiz, 'Biz yönümüzü demokrasiye çevirdik, OHAL'i kaldırıyoruz. Demokrasiyi güçlendireceğiz.' 'Kaldırıyoruz' (Cumhurbaşkanı Erdoğan) demiyor ama 'Neşter vurmayı düşünüyoruz'. Yani 'Ağırlaştırabiliriz' anlamına da gelebilir. 'OHAL'in kime ne zararı var?' diyor, o nedenle kaldırmayacağını söylemişti. OHAL'in herkese zararı var. 81 milyona OHAL'in zararı var. Türk lirası niye bu kadar değer kaybetti. Hiç kimsenin can ve mal güvenliği yok. Ben bunu söylediğim zaman kızıyorlar, havuz medyası, 'Vay efendim herkesin can ve mal güvenliği var' Bir kanun hükmünde kararnameyle herkesin mal varlığına el konulabilir, patron tutuklanabilir, savcıya, hakime talimat verilebilir."