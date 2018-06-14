Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Atama bekleyen öğretmen kavramını kaldıracağız. Atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var. Birinci etapta 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen atanacak. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen uygulamasına da son vereceğiz." dedi. Kılıçdaroğlu, Show TV, Haber Türk ve Bloomberg HT ortak yayınında Ece Üner'in sorularını yanıtladı. Terörle mücadelenin her meşru devletin hakkı olduğunu ve terörden büyük acılar çekmiş bir ülkenin terörle mücadele etmesinin doğal olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Benim sorum şu: 16 yıldır iktidardasın, Kandil'e gitmek yeni mi aklına geldi? PKK oradaydı, niye gitmedin? Elinden tutan mı vardı? 'Sakın gitme.' diyen mi vardı? Seni aldatan, kandıran mı vardı? Neden şimdi?" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, medyada PKK'nın önemli unsurlarının Kandil'i boşalttığına dair haberler yer aldığına değinirken, şunları söyledi: "Doğru mudur yanlış mıdır bilmiyorum. Onu en iyi bilecek kişi Erdoğan'dır çünkü istihbarat örgütleri ona çalışıyor. Malum herkesi izliyorlar, takip ediyorlar. Özellikle de bu aralar özel bir Muharrem İnce alışkanlığı var. Neresinden bakılırsa bakılsın, terörle mücadele konusu her hükümetin en doğal hakkıdır, terörle mücadeleyi kim yaparsa her türlü desteği vermişiz zaten. Terörle mücadele ciddi bir iştir. Oy avcılığıyla terörle mücadele yapılamaz. Terörle mücadele edecek kişinin, terörle mücadele etme kararlılığında olması lazım. Terörle mücadele edecek kişinin ya da siyasal anlayışın meşru bir organı gayrimeşru bir organla muhatap kılmaması lazım. Kalktılar Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni PKK terör örgütüyle aynı masaya oturttular. Bunların terörü bitirme gibi bir düşünceleri yok. 'Terörden nasıl yararlanabiliriz, terörle mücadeleyi nasıl oya dönüştürebiliriz?' diye bir arayış içinde bütün bunları yapıyorlar."

Terörü 4 yıl içinde bitireceklerini kaydeden Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele akıl ve kararlılık işidir. Siz başkalarının aklıyla hareket ederseniz, terörü önleyemezsiniz. Terörü önlemenin yollarından birisi de terörün finans kaynaklarını kesmektir. Hiç Erdoğan'ın 'Biz PKK'nın finans kaynaklarını kesiyoruz' diye bir laf çıkıyor mu? Binlerce kişiyi besliyorlar, binlerce kişiye silah buluyorlar. Nereden geliyor bunlar? Bununla mücadele var mı? Yok." dedi. Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün tümüyle bölgeden arındırılması ve bunun için akılcı politikalar üretilmesi gerektiğini söyledi. Suriye'nin iç işlerine karışmanın terörün beslenmesine yol açtığını dile getiren Kılıçdaroğlu, "Siz, komşularınızla kavgalı olursanız, onlar sizin düşmanlarınızı beslerler. Dış politikanızı egemen güçlerin telkinleriyle oluşturursanız, bu noktaya getirirler sizi. Suriye'ye niye girdik? Niye silah gönderdik Suriye'ye? Niye oradaki terör örgütü üyelerini Türkiye'de tedavi ettik. IŞİD'e uzun süre niye terör örgütü diye damga vurmadık? Musul Başkonsolosluğumuzu basıp 49 vatandaşımızı rehin aldıklarında 'Bunu yapan IŞİD'dir.' niye demedik? Çünkü bir dönem bir IŞİD'i de desteklediler bunlar. Ne zamanki Türkiye'ye yönelik eylemlere başladı, ondan sonra 'IŞİD terör örgütüdür.' demeye başladılar. Ankara katliamını IŞİD yaptı. Dönemin Cumhurbaşkanı da Başbakanı da 'Bu bir IŞİD eylemidir.' demedi, 'Kokteyl terör.' diye konuştu.

- "Muharrem İnce yukarıya doğru gidiyor" Kemal Kılıçdaroğlu, "Millet İttifakı'nda durum nasıl gidiyor?" sorusuna, "Gayet iyi gidiyor. Erdoğan, aşağıya doğru giderken, Muharrem İnce arkadaşımız yukarıya doğru gidiyor." karşılığını verdi. Gerçek anlamda demokratik parlamenter sistem için, 12 Eylül ve 12 Mart darbe dönemlerinde kabul edilen ve bugün hala yürürlükte olan bütün düzenlemelerin yeniden demokratik çerçevede ele alınması ve düzenlenmesi, yüzde 10 seçim barajının kaldırılması, lider sultasının kalkması, medya özgürlüğünün, yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, parlamentoda Millet İttifakı'nın çoğunluğu alacağını, anketlerin de bu sonucu gösterdiğini, çoğunluğu aldıktan sonra gerekli düzenlemelerin yapılarak uygulamaya konulacağını aktardı. Kılıçdaroğlu, katılımcı bir anlayışla, çağdaş, uygar, tüm toplumun "Bu benim anayasamdır." dediği bir düzenleme yapılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama isteyen bir öğretmene "Onları Kılıçdaroğlu yapar size." dediğinin hatırlatılması üzerine, Kılıçdaroğlu, "Arada bir Allah doğruları söyletiyor. Evet onları ben atayacağım. Atama bekleyen öğretmen kavramını kaldıracağız. Atama bekleyen çok sayıda öğretmenimiz var. Erdoğan, bizim eğitim programımızı bilmediği için ne söyleyeceğini bilmiyor. Birinci etapta 1 milyona yakın atama bekleyen öğretmen atanacak. Kadrolu öğretmen, sözleşmeli öğretmen uygulamasına da son vereceğiz. Milli eğitim politikalarını yeniden şekillendirmeyi düşünüyoruz." diye konuştu.