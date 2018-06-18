Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

Kılıçdaroğlu, "Seçildiği takdirde, İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve HDP'den başkan yardımcıları olabilir mi?" sorusuna bunun tamamen Muharrem İnce'nin takdirine bağlı olacağını, kendisinin bu konuda konuşmasının doğru olmayacağını belirtti.

İnce'nin seçilmesi durumunda, Millet İttifakı'yla birlikte hareket edip etmeyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, İnce'nin seçilmesi halinde hiçbir partinin üyesi olmayacağını, CHP rozetini çıkardığını ve 81 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı olacağını anlattı.

"Kılıçdaroğlu İnce'den kurtulmak için onu aday yaptı" söylemlerini nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce kazanacaktır, göreceksiniz kaybeden de Erdoğan olacaktır." dedi.

Kılıçdaroğlu, Kral FM'de, 81 yerel radyoyla ortak yayınlanan programda, Abdullah Gül'ün çatı adaylığıyla ilgili soruya bu tartışmaların geride kaldığını, geleceğe bakmak zorunda olduklarını ifade etti.

İnce'nin yardımcılarını ve bakanlarını kendisinin seçeceğini belirterek, asıl amacın bir anayasa yaparak demokratik parlamenter sistemi inşa etmek olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin hukuk sistemi, darbe hukukundan arındırılmadıkça o ülkede demokrasi yoktur. Nedir darbe hukuku? 12 Eylül, 12 Mart döneminde çıkan bütün yasalara demokratik bir gözle bakılması ve yeniden ele alınması lazım. Başta da seçim yasasının. Yüzde 10 seçim barajı dünyanın hangi ülkesinde var?" ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye milletvekili gönderilmesiyle ilgili " 'Demokrasiye sahip çıkmamız lazım' dedik. Bir partinin seçimlere girmemesiyle ilgili yapılan kumpası temelden bozduk." dedi.

Kılıçdaroğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını doğru bulmadığını ifade ederek, "PKK ile organik bağları olduğu iddia edilen HDP var. HDP'nin PKK'yı kınamaması sizi rahatsız etmiyor mu?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:

"En baştan beri şunu söylüyoruz; evet siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ama siyasi partiler amasız, fakatsız, lakinsiz terörle aralarına net çizgi koymak zorundadırlar. Bu konuda en ufak tereddüdümüz yok. Terör insanlık suçudur. Terörü birisinin destekleyip, birisinin karşı çıkması diye bir olguyu asla kabul etmiyoruz."