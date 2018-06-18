Kılıçdaroğlu, canlı yayında soruları yanıtladı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce kazanacaktır, göreceksiniz kaybeden de Erdoğan olacaktır." dedi.
Kılıçdaroğlu, Kral FM'de, 81 yerel radyoyla ortak yayınlanan programda, Abdullah Gül'ün çatı adaylığıyla ilgili soruya bu tartışmaların geride kaldığını, geleceğe bakmak zorunda olduklarını ifade etti.
"Kılıçdaroğlu İnce'den kurtulmak için onu aday yaptı" söylemlerini nasıl değerlendirdiği sorulan Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce kazanacaktır, göreceksiniz kaybeden de Erdoğan olacaktır." dedi.
İnce'nin seçilmesi durumunda, Millet İttifakı'yla birlikte hareket edip etmeyeceği sorulan Kılıçdaroğlu, İnce'nin seçilmesi halinde hiçbir partinin üyesi olmayacağını, CHP rozetini çıkardığını ve 81 milyon vatandaşın cumhurbaşkanı olacağını anlattı.
Kılıçdaroğlu, "Seçildiği takdirde, İyi Parti, CHP, Saadet Partisi ve HDP'den başkan yardımcıları olabilir mi?" sorusuna bunun tamamen Muharrem İnce'nin takdirine bağlı olacağını, kendisinin bu konuda konuşmasının doğru olmayacağını belirtti.
İnce'nin yardımcılarını ve bakanlarını kendisinin seçeceğini belirterek, asıl amacın bir anayasa yaparak demokratik parlamenter sistemi inşa etmek olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Bir ülkenin hukuk sistemi, darbe hukukundan arındırılmadıkça o ülkede demokrasi yoktur. Nedir darbe hukuku? 12 Eylül, 12 Mart döneminde çıkan bütün yasalara demokratik bir gözle bakılması ve yeniden ele alınması lazım. Başta da seçim yasasının. Yüzde 10 seçim barajı dünyanın hangi ülkesinde var?" ifadelerini kullandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti'ye milletvekili gönderilmesiyle ilgili " 'Demokrasiye sahip çıkmamız lazım' dedik. Bir partinin seçimlere girmemesiyle ilgili yapılan kumpası temelden bozduk." dedi.
Kılıçdaroğlu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde olmasını doğru bulmadığını ifade ederek, "PKK ile organik bağları olduğu iddia edilen HDP var. HDP'nin PKK'yı kınamaması sizi rahatsız etmiyor mu?" şeklindeki soruya şu yanıtı verdi:
"En baştan beri şunu söylüyoruz; evet siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır ama siyasi partiler amasız, fakatsız, lakinsiz terörle aralarına net çizgi koymak zorundadırlar. Bu konuda en ufak tereddüdümüz yok. Terör insanlık suçudur. Terörü birisinin destekleyip, birisinin karşı çıkması diye bir olguyu asla kabul etmiyoruz."
Kılıçdaroğlu, vatandaşların düşünerek oy kullanmasını istediğini dile getirerek, "Son 14 yılda harcanan para 2 trilyon 94 milyar dolardır. Bütün cumhuriyet hükümetlerinin harcadığı paradan çok daha fazla." dedi.
Türkiye'de çok sorun bulunduğunu ve bunların büyüyerek devam ettiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin yeni bir değişime ve dönüşüme ihtiyacının bulunduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu, FETÖ ile mücadeleyle ilgili soruyu da "FETÖ ile en başında beri mücadele eden tek parti var, O da CHP'dir. Defalarca önergeler verdik. Bugün FETÖ borsası kurulmuş, parası olanlar dışarı çıkıyor. Bastır parayı hapisten çık." diye yanıtladı.
Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af önerisiyle ilgili görüşü sorulması üzerine, bunun ayaküstü oturulup konuşulacak bir olay olmadığını söyledi.
Oy için bunun gündeme getirilmesini doğru bulmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, böyle bir şeyin kendi gündemlerinde olmadığını ifade etti.
- Emeklilikte yaşa takılanlar
Kemal Kılıçdaroğlu, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunun çözülmesi gerektiğini belirterek, bu konuyla ilgili verdikleri yasa tekliflerinin kabul edilmediğini kaydetti.
İktidarları halinde hiçbir emeklinin aylığının 1500 liranın altında olmayacağını dile getiren Kılıçdaroğlu, kadro verilmeyen 500 bin taşeron işçinin de sorununu çözeceklerini belirtti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandık güvenliğiyle ilgili cumhur ittifakındaki dışında kalan tüm partilerin bir araya geldiğini ifade ederek, 30 bin sandıkla ilgili görevlendirmelerin yapıldığını aktardı.
İnce'nin Maltepe'de düzenleyeceği mitinge katılmayacağını aktaran Kılıçdaroğlu, "(İnce) Daha ilk günden 'ben 81 milyonun cumhurbaşkanı adayı olayım' dedi. Biz bu atmosferi bozarsak yanlış yapmış oluruz. Kalkıp da bunu bir partinin mitingi gibi ortaya koyarsak bu doğru olmaz." dedi.
Son zamanlarda hayvanlara karşı işlenen suçlarla ilgili bir soruya da Kılıçdaroğlu, bu suçların önüne geçmek tasarı hazırladıklarını ama Mecliste reddedildiğini kaydetti.
Kemal Kılıçdaroğlu, 81 milyon vatandaşı kucaklayacaklarını, adaleti getireceklerini, Meclis üzerindeki vesayeti kaldıracaklarını belirterek, "Herkesin katılımıyla sivil bir anayasa yapacağız, medya özgürlüğünü getireceğiz, eğitim sistemini tamamen değiştireceğiz, her çiftçi neyi ekeceğini bir yıl önceden ve kaça satacağını bilecek, esnafın zarar etmemesini sağlayacağız." diye konuştu.
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