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Kılıçdaroğlu, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutladı.

Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1'inci Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutluyorum. Her iki takımımıza da bir üst ligdeki mücadelelerinde başarılar diliyorum."

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü

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