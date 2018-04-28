Kılıçdaroğlu, Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Spor Toto Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutladı.
Kılıçdaroğlu, Spor Toto 1'inci Lig'in bitimine bir hafta kala Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Çaykur Rizespor ile MKE Ankaragücü takımlarını tebrik etti.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor ve MKE Ankaragücü takımlarını kutluyorum. Her iki takımımıza da bir üst ligdeki mücadelelerinde başarılar diliyorum."
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