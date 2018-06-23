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Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 15:32 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, soğan ve patates fiyatlarının artmasına ilişkin “Soğan ve patates fiyatları arttı. Tarım Bakanı ‘nasıl arttı hayret içindeyim’ diyor. Geleceği göremiyorsan istifa edeceksin, beceremiyorsan ayrılacaksın” dedi.

Kılıçdaroğlu’dan çok konuşulacak soğan ve patates yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gimat Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri'nde meslek odaları, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri ve esnafla buluştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada üretmenin önemine değinerek şunları söyledi:

“Üretmek en sihirli sözcüktür. Bir ülke üretirse bütün dünyada saygınlığı vardır. Alın teri dökmektir üretmek. Otel sahibi, sanayici de ürettiriyor. Osmanlı’nın batışı üretimden kopmasından kaynaklanır.

Biz bu ülkede Güney Kore’den önce otomobil ürettik ama bizim bir otomobil markamız yok. Osmanlının batışı nedenlerinden biri de borçlanmadır. Cumhuriyet bu gerçeği gördüğü için üretimle başlamıştır. Bugün Türkiye’de egemen güçlerin oyunu oynanıyor. Namuslu siyaset yok. Cebini değil halkını düşünen siyaset olacak.

Soğan ve patates fiyatları arttı. Tarım Bakanı ‘nasıl arttı hayret içindeyim’ diyor. Geleceği göremiyorsan istifa edeceksin, beceremiyorsan ayrılacaksın. Elin oğlu elli yıl sonrasını planlıyor. Yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Böyle bir devlet anlayışı olmaz.”

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