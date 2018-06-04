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Kılıçdaroğlu: Demokratik parlamenter sistem için çıktığımız yolda yürüyoruz (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 12:46 | Son Güncelleme

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü.

İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Merkezi'nde görüştü. Görüşme sonrası Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak açıklama yaptı.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu ile iyileştirilmiş parlamenter sistemi oluşturma konusunda gözlem ve bilgilerini paylaştığını belirtti. Kılıçdaroğlu da "Seçim çalışmaları rahat bir atmosferde geçiyor. Tüm baskılara karşın, hükümetin baskılarına karşın bu ülkeye demokratik parlamenter sistemi getirmek için yola çıktık. O yolda yürüyoruz." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Haber: Nursima KESKİN, Muhammet BAYRAM, ANKARA (DHA)

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