Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.
Kılıçdaroğlu, 6 Mayıs 1972'de idam edilen Gezmiş, İnan ve Aslan için Twitter hesabından paylaşımında bulundu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Deniz, Yusuf ve Hüseyin ülkemizin bağımsızlığı uğruna çıktıkları yolda aramızdan kopartılan, kendi kaderlerini memleketin kaderiyle eşitleyen cesur yüreklerdi. Onlara sözümüzü tutacağız, özgürlüklerin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkeyi hep birlikte kuracağız." ifadesini kullandı.
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