Kılıçdaroğlu, engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir ilaç, bu ilacı bulmak için elbette milyarlarca dolar para harcanmış, ama bu hastalığın çaresi bulunmuştur. Pahalı diye bu ilacı almamak gibi bir keyfiyet söz konusu olamaz, insan haklarına aykırıdır. Yaşatmak bir devletin, insanlığın temel görevidir. 'Bu ilaç pahalı biz alamıyoruz.' Niye alamıyorsun? Dünyanın parasını bir yerlere veriyorsun, uçaklar, lüks arabalar alıyorsun, 151 milyar dolar faiz ödüyorsun, ama 50-100-300 kişinin hayatını kurtaracak bir ilacı 'Pahalı diye almıyorum.' diyorsun. Olmaz, bunun adı sosyal devlet değildir, baskıcı devlettir bunun adı." dedi. Kılıçdaroğlu, Bakırköy'deki Botanik Park'ta engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Engellilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, korunması ve toplum hayatına adaptasyonlarının sağlanması konusunda anayasal hakları olduğunu söylediği engellilere şöyle seslendi: "Aslında çok büyük bir güçsünüz. 10 milyonu aşkın engelli var ama çok parçalı bir yapıda olduğunuz için sesiniz çıkmıyor, kimse sizi görmüyor. Dernekleriniz, vakıflarınız bir çatı altında birleşin, 10 milyon tek ses çıkartın. Her birinizin sorun alanları farklı olmakla beraber yaşama tutunma konusunda aynı çabayı gösteriyorsunuz. Sosyal devlet size her türlü yardımı yapmak zorunda. Güçlü bir çatı örgütünüz olsa, bir hükümet kalkıp 'Evde bakım hizmetinin raporunu değiştirdim. Yüzde 90'dı, yüzde 80'e indirdim, şu kadar kişinin aylığını kesiyorum.' diye bir karar alırsa, sizin çatı örgütünüz hemen hukuku harekete geçirir, mahkemeye verir ve hakkınızı alırsınız."

Kılıçdaroğlu, kentlerin yaşanabilir hale gelmesinin temel nedeninin siyasilerin çaba harcamasından ziyade Avrupa Birliği standartları olduğunu dile getirerek, "AB, 'Eğer tam üye olacaksan benim standartlarıma göre kentleri engelliler için yaşanabilir hale getireceksin. Yoksa seni almam.' diyor. Bu gerçeği de görmek lazım." dedi. CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğu için engellilerin sorunlarıyla ilgilenmek ve onları çözmek zorunda olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Engelli kardeşlerimin büyük bir kısmı para istemiyor zaten iş istiyor. Devletin bunu yaratması lazım. Kontenjan var, yasa çıkmış, yüzde 4 kamuda engelliler için kontenjan ayrılmış. Tamamı dolmuyor. Niye dolmuyor? Sanki ülkede hiç engelli yok, kadrolar da boş duruyor. Buna itiraz etmeniz, kadroyu boş tutan siyasal iktidarı cezalandırmanız lazım." diye konuştu. - "24 Haziran'da bir fırsat elinizde var" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi için gereken bazı ilaçların çok pahalı olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yeni bir ilaç, bu ilacı bulmak için elbette milyarlarca dolar para harcanmış, ama bu hastalığın çaresi bulunmuştur. Pahalı diye bu ilacı almamak gibi bir keyfiyet söz konusu olamaz, insan haklarına aykırıdır. Yaşam hakkı en temel haktır. Yaşatmak bir devletin, insanlığın temel görevidir. 'Bu ilaç pahalı biz alamıyoruz.' Niye alamıyorsun? Dünyanın parasını bir yerlere veriyorsun, uçaklar, lüks arabalar alıyorsun, 151 milyar dolar faiz ödüyorsun, ama 50-100-300 kişinin hayatını kurtaracak bir ilacı 'Pahalı diye almıyorum.' diyorsun. Olmaz, bunun adı sosyal devlet değildir, baskıcı devlettir bunun adı."