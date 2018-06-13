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Kılıçdaroğlu, engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yeni bir ilaç, bu ilacı bulmak için elbette milyarlarca dolar para harcanmış, ama bu hastalığın çaresi bulunmuştur. Pahalı diye bu ilacı almamak gibi bir keyfiyet söz konusu olamaz, insan haklarına aykırıdır. Yaşatmak bir devletin, insanlığın temel görevidir. 'Bu ilaç pahalı biz alamıyoruz.' Niye alamıyorsun? Dünyanın parasını bir yerlere veriyorsun, uçaklar, lüks arabalar alıyorsun, 151 milyar dolar faiz ödüyorsun, ama 50-100-300 kişinin hayatını kurtaracak bir ilacı 'Pahalı diye almıyorum.' diyorsun. Olmaz, bunun adı sosyal devlet değildir, baskıcı devlettir" - "Sosyal devlet size her türlü yardımı yapmak zorunda. Güçlü bir çatı örgütünüz olsa, bir hükümet kalkıp 'Evde bakım hizmetinin raporunu değiştirdim. Yüzde 90'dı, yüzde 80'e indirdim, şu kadar kişinin aylığını kesiyorum.' diye bir karar alırsa, sizin çatı örgütünüz hemen hukuku harekete geçirir, mahkemeye verir ve hakkınızı alırsınız"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni bir ilaç, bu ilacı bulmak için elbette milyarlarca dolar para harcanmış, ama bu hastalığın çaresi bulunmuştur. Pahalı diye bu ilacı almamak gibi bir keyfiyet söz konusu olamaz, insan haklarına aykırıdır. Yaşatmak bir devletin, insanlığın temel görevidir. 'Bu ilaç pahalı biz alamıyoruz.' Niye alamıyorsun? Dünyanın parasını bir yerlere veriyorsun, uçaklar, lüks arabalar alıyorsun, 151 milyar dolar faiz ödüyorsun, ama 50-100-300 kişinin hayatını kurtaracak bir ilacı 'Pahalı diye almıyorum.' diyorsun. Olmaz, bunun adı sosyal devlet değildir, baskıcı devlettir bunun adı." dedi.

Kılıçdaroğlu, Bakırköy'deki Botanik Park'ta engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi.

Engellilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, daha sonra yaptığı konuşmada, korunması ve toplum hayatına adaptasyonlarının sağlanması konusunda anayasal hakları olduğunu söylediği engellilere şöyle seslendi:

"Aslında çok büyük bir güçsünüz. 10 milyonu aşkın engelli var ama çok parçalı bir yapıda olduğunuz için sesiniz çıkmıyor, kimse sizi görmüyor. Dernekleriniz, vakıflarınız bir çatı altında birleşin, 10 milyon tek ses çıkartın. Her birinizin sorun alanları farklı olmakla beraber yaşama tutunma konusunda aynı çabayı gösteriyorsunuz. Sosyal devlet size her türlü yardımı yapmak zorunda. Güçlü bir çatı örgütünüz olsa, bir hükümet kalkıp 'Evde bakım hizmetinin raporunu değiştirdim. Yüzde 90'dı, yüzde 80'e indirdim, şu kadar kişinin aylığını kesiyorum.' diye bir karar alırsa, sizin çatı örgütünüz hemen hukuku harekete geçirir, mahkemeye verir ve hakkınızı alırsınız."

Kılıçdaroğlu, kentlerin yaşanabilir hale gelmesinin temel nedeninin siyasilerin çaba harcamasından ziyade Avrupa Birliği standartları olduğunu dile getirerek, "AB, 'Eğer tam üye olacaksan benim standartlarıma göre kentleri engelliler için yaşanabilir hale getireceksin. Yoksa seni almam.' diyor. Bu gerçeği de görmek lazım." dedi.

CHP'nin sosyal demokrat bir parti olduğu için engellilerin sorunlarıyla ilgilenmek ve onları çözmek zorunda olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu, "Engelli kardeşlerimin büyük bir kısmı para istemiyor zaten iş istiyor. Devletin bunu yaratması lazım. Kontenjan var, yasa çıkmış, yüzde 4 kamuda engelliler için kontenjan ayrılmış. Tamamı dolmuyor. Niye dolmuyor? Sanki ülkede hiç engelli yok, kadrolar da boş duruyor. Buna itiraz etmeniz, kadroyu boş tutan siyasal iktidarı cezalandırmanız lazım." diye konuştu.

- "24 Haziran'da bir fırsat elinizde var"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tedavi için gereken bazı ilaçların çok pahalı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Yeni bir ilaç, bu ilacı bulmak için elbette milyarlarca dolar para harcanmış, ama bu hastalığın çaresi bulunmuştur. Pahalı diye bu ilacı almamak gibi bir keyfiyet söz konusu olamaz, insan haklarına aykırıdır. Yaşam hakkı en temel haktır. Yaşatmak bir devletin, insanlığın temel görevidir. 'Bu ilaç pahalı biz alamıyoruz.' Niye alamıyorsun? Dünyanın parasını bir yerlere veriyorsun, uçaklar, lüks arabalar alıyorsun, 151 milyar dolar faiz ödüyorsun, ama 50-100-300 kişinin hayatını kurtaracak bir ilacı 'Pahalı diye almıyorum.' diyorsun. Olmaz, bunun adı sosyal devlet değildir, baskıcı devlettir bunun adı."

Ortezde, protezde katkı payı olmaması gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Aylık bağlanıyor, ailenin gelirine bakıyorlar. 'Ailenin geliri belli bir rakamın üzerindeyse, engelliye para vermeyiz.' diyorlar. Parayı aileye göre mi yoksa kişi engelli olduğu için mi veriyorsunuz? Kişi engelliyse ona göre vereceksiniz." dedi.

Kılıçdaroğlu, engellilerin yüzde 80'inin evlerinden çıkamadığını kaydederek, herkesin bir arada ve huzur içinde yaşayabileceği kentler inşa etmek gerektiğini vurguladı.

Malullük konusuna değinen Kılıçdaroğlu, "Terörle mücadele ederken bedeninde kurşun taşıyan kişi, malul, gazi sayılmıyor ama bir tırnağı kopmuş olan kişi 15 Temmuz dolayısıyla gazi sayılıyor, her türlü imkan veriliyor. Eşitlik ilkesi rafa kaldırılmış oluyor, dolayısıyla bu konuların tamamı çözülmek zorundadır. Bunları birlikte çözmek zorundayız. 'Bütün uygulamalar çözümlenmeli, düzenlenmeli. Herkese eşit davranılmalı.' diyorsanız 24 Haziran'da bir fırsat elinizde var." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının ardından basına kapalı devam eden toplantıya, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

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Bakırköy CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu engelli ilaç Pahalı

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