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KILIÇDAROĞLU ENGELLİLERLE BİR ARAYA GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 17:58 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Harun UYANIK İstanbul DHA Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellilerle bir araya geldiği toplantıda engellilere seslenerek, "Çok parçalı olduğunuz için sesiniz çıkmıyor.

Haber-Kamera: Harun UYANIK İstanbul DHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, engellilerle bir araya geldiği toplantıda engellilere seslenerek, "Çok parçalı olduğunuz için sesiniz çıkmıyor. Çok parçalı olduğunuz için kimse sizi görmüyor. Sizden istirhamım; Dernekleriniz varsa dernekleriniz, vakıflarınız varsa vakıflarınız, bir çatı altında birleşin. 10 Milyon tek ses çıkarsın" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bakırköy'de engelli sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Burada engellilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu daha sonra açıklamalarda bulundu. Anayasaya göre Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik Sosyal hukuk devleti olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Sosyal devlet, devletin gelir olarak zayıf olanlara destek vermesidir. Eğer devlet bu desteği sağlamazsa görevini yapmamış olur. Anayasamızın çok açık bir hükmü daha var. Madde 61. 'Devlet engellilerin korunmalarını ve toplum hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır' diyor. Ayrıca 'Bu amaçlarla gerekli teşkilat ve tesisleri kurar veya kurdurur' Şimdi böylesine bir anayasal hakkınız var. Ama üzülerek ifade edeyim. Aslında çok büyük bir güçsünüz. 10 milyonu aşkın engelli var. Ama çok parçalı bir yapıdasınız. Çok parçalı olduğunuz için sesiniz çıkmıyor. Çok parçalı olduğunuz için kimse sizi görmüyor. Sizden istirhamım; Dernekleriniz varsa dernekleriniz, vakıflarınız varsa vakıflarınız, bir çatı altında birleşin. 10 Milyon tek ses çıkarsın. Tek ses. Güçlü çatınız olsa bir hükümet kalkıp evde bakım ücretinde kısıtlamaya değişikliğe gidilirse güçlü çatınız gerekli yasal işlemleri yapar ve bu hakkınız alınmaz sizden" dedi.

"BİZ DİĞER PARTİLERE BENZEMEYİZ"
İlaç ve protezlerin çok pahalı olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Pek çok malzemeye erişim zor oluyor. Bunların fiyatı çok pahalı olabiliyor. Alamazsınız. Sosyal devletin bunları karşılaması gerekir. Biz sosyal demokrat partiyiz. Bize oy verseniz de vermesiniz de sizin sorunuzu çözmek zorundayız. Biz diğer partilere benzemeyiz. Ama diğer partilerin sorunlarınızı çözmesi için dediğim çatı oluşumu olmalı" ifadelerini kullandı.

HAKLARINIZI ARAYIN
Devletin engelliler için gerekli olan ilaçları fiyatlarına bakmaksızın alması gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, engellilere birleşmeli çağrısını tekrarlayarak, "Haklarınızı arayın. Eğer Türkiye'de mahkemeleri kazanamazsanız AİHM'de kazanırsınız. Hem tazminat alırsınız hem haklarınızı alısınız" diye konuştu.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, daha sonra basına kapalı olarak gerçekleşen toplantıda engellilerin sorunlarını dinledi.

Görüntü dökümü:
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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması
-Soru-cevap
-Dinleyenlerden detaylar

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