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Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 12:19 | Son Güncelleme

Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler, saat 11.00'de Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'na geldi.

Berberoğlu ile görüşen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından açıklama yapmadı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu Maltepe Ceza İnfaz Kurumu

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