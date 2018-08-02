Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun eşini ziyaret etti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin, "Bir sorun varsa, oturulur, görüşülür, konuşulur bu sorun. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu ile tutuklu CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu Bakırköy'deki evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararına ilişkin soru üzerine Kılıçdaroğlu, "Amerika'nın aldığı karar Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa, oturulur, görüşülür, konuşulur bu sorun. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Kılıçdaroğlu, dün gece parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentonun iradesini yansıtan bir bildiriye CHP olarak da imza attıklarını hatırlattı.

Türkiye'nin ABD'nin müttefiki olduğunu anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti: