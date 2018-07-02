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- KILIÇDAROĞLU, ESKİ İLÇE BAŞKANININ CENAZE TÖRENİNE KATILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:39 | Son Güncelleme

Haber - Kamera: Enver ALAS - Akın ÇELİKTAŞ - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA Akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 65 yaşında hayatını kaybeden Bayrampaşa eski CHP İlçe Başkanı Zahit Gürdal, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber - Kamera: Enver ALAS - Akın ÇELİKTAŞ - Kaan ULU / İSTANBUL,DHA
Akciğer hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün 65 yaşında hayatını kaybeden Bayrampaşa eski CHP İlçe Başkanı Zahit Gürdal, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı.
2011-2015 yılları arasında Bayrampaşa CHP İlçe Başkanlığı görevini yapan Zahit Gürdal için Bayrampaşa Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Gürdal ailesi, yakınları ve sevenlerinin yanı sıra CHP'li çok sayıda isim katıldı.
Cami avlusunda taziyeleri Zahit Gürdal'ın eşi Gülbahar, kızları Sonat ve Işıl Gürdal ile ağabeyi Bahtiyar Gürdal, yeğeni Özgür Gürdal'ın da aralarında olduğu aile üyeleri kabul etti.

KILIÇDAROĞLU AİLEYE TAZİYEDE BULUNDU
Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP'li bazı milletvekilleri ve bazı belediye başkanları ile partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, Zahit Gürdal'ın eşi ve kızlarıyla, ağabeyine taziyede bulundu. Zahit Gürdal için helallik alınmasının ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. En önde saf tutan Kılıçdardoğlu, tabuta da omur vererek cenaze aracına kadar taşıdı. Zahit Gürdal'ın cenazesi Kırklareli'ne bağlı Demirköy'de toprağa verilecek.

SALICI: BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ
Cenaze törenine katılanlardan CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada İstanbul İl Başkanlığı yaptığı dönemde Zahit Gürdal ile birlikte çalıştıklarını ve kaybetmiş olmaktan dolayı büyük üzüntü duyduklarını söyledi. Salıcı, "Zahit Gürdal, bizim ağabeyimiz, büyüğümüzdü. Bir siyasetçi olarak ne kadar mücadeleciyse bir aile babası olarak da arkadaşlarına karşı dostlarına karşı şefkatli, sağduyulu bir bakışı vardı. Mekanı cennet olsun" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Cenaze aracının gelişi
-Tabutun indirilmesi
-Fotoğrafından görüntüler
-Taziyeler
-Eşi ve kızlarının taziyeleri kabul etmesi
-Kılıçdaroğlu'nun camiye gelişi
-Taziyede bulunması
-Ezan okunması
-Helallik alınması
-Cenaze namazının kılınması
-Tabutun taşınması
-Genel ve detaylar

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