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Kılıçdaroğlu, "Hak-hukuk-adalet" belgeselinin galasında konuştu (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 15:46 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde Sarıyer'de "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katıldı.

Yılmaz BEZGİN/ İSTANBUL, (DHA) CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü"nün birinci yıl dönümünde Sarıyer'de "Hak-Hukuk-Adalet" belgeselinin gala törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, "Adalet Yürüyüşü'nün birinci yılında sağırlar duyar mı bilmem, 81 milyon vatandaşıma söylemek isterim. Hepsi elini vicdanına koysun ve şu sorunun cevabını versin. Bir hakim üstelik Danıştay'da bir hakim siyasete bulaşırsa. Bir partinin kadın kolları başkanı gibi tweet atarsa onu orda tutanın ruhunda adalet yoktur" dedi. "O yargıç hala görevinden istifa etmemişse herşeyden önce en büyük zararı yargı dünyasına evriyor" diyen Kemal Kılıçdaroğlu, "Eğer erdemliysen bu ülkenin adalet arayışına ben de katkı vermek istiyorum diyorsan sevgili hakim kardeşim görevi bırakacaksın, onurunla istifa edeceksin. İstifa etmiyorsan onursuz bir yargıçsın. Onurun varsa bir saat bile görevde kalmaz istifa edersin. Asıl sözüm onu oraya atayan saraya" diye konuştu.

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