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Kılıçdaroğlu hakkında yeni tazminat kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 12:43 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında, toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verildi

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında, 359 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmedildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, davalı Kılıçdaroğlu'nun avukatı ile davacılar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarını temsilen avukat Ferah Yıldız ile davacı Özdemir Bayraktar'ın avukatı Abdullah Demirhan hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına toplam 359 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi.

- Dava dilekçesinden

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından, İstanbul Anadolu Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dilekçede CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmalara yer verilmişti.

Kılıçdaroğlu'nun sarf ettiği sözlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocukları, kardeşi ve dünürlerini hedef alan küçük düşürücü, aşağılayıcı, gerçek dışı ithamlar ve hakaretler içerdiği belirtilen dilekçede, Erdoğan adına 500 bin lira, çocukları ve diğer yakınları için de toplam 1 milyon lira manevi tazminat talep edilmişti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu tazminat

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