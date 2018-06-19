Kılıçdaroğlu, Halk Arenası'na katıldı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sandık güvenliği konusunda son derece dikkatli olunması gerektiğini belirterek, "Bu seçimler bir parti seçimi değil iki tercih var halkın önünde. Ya dikta rejiminden yana oy kullanacak ya da demokrasiden yana oy kullanacak. Bu ülkenin bütün insanlarının demokrasiden, kardeşlikten ve birlikten yana oy kullanacağına inanıyorum. 24 Haziran'ın bizim demokrasi tarihinde çok önemli bir yeri var. 24 Haziran bir demokrasi miladıdır ve biz bir sivil darbeye karşı topluca hareket etmek zorundayız." dedi. Kılıçdaroğlu, Halk TV'de Uğur Dündar ile Halk Arenası programında, yayın öncesi yaşanan arbedeye değinip, yaşananların 24 Haziran korkusu olduğunu öne sürerek, Türkiye'nin 25 Haziran'da güzel bir Türkiye'ye uyanacağını söyledi. Kemal Kılıçdaroğlu, bir dikta yönetiminin huzur kardeşlik ve birlik içinde yaşanmasına izin vermediğini ve bu nedenle yayının engellenmek istendiğini iddia eden Kılıçdaroğlu, bu yaklaşımın Uğur Dündar'ın da gücünü gösterdiğini, ne kadar engellerse engellesinler doğruları ve bildiklerini söylemeye devam edeceklerini dile getirdi.

Halkın gücüyle 24 Haziran'dan sonra Türkiye'nin yönünü demokrasiye çevireceğini ifade eden Kılıçdaroğlu, özgürlük isteyen gençlerin mutlaka sandığa gitmeleri ve oy kullanmaları gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin doğru ve kesin bilgileri kendilerinin vereceğini aktararak, şöyle konuştu: "Millet İttifakını oluşturan tüm partiler, meslek kuruluşları artı gönüllü kuruşlar bir araya geldik, bütün sandıkların güvenliğini sağladık. Özellikle sorunlu olan 30 bin sandık var, onların üzerinde durduk. Bütün sandıklarda gerekli güvenliği sağladık. Sandıklar konusunda hiç tereddüt etmesinler, sandık güvenliği sorununu çözeceğiz, yurttaşlarımız hiç endişelenmesinler. Alınacak sonuçlar değerlendirilecek ve hızla genel merkeze ulaştırılacak ve kamuoyu ile paylaşılacak. Sandık görevlilerinin hepsine gerekli eğitimler de verildi. Tek arzum sandığa gidin ve oy kullanın. Bütün CHP'lilerin oy kullanması ve partisine oy vermesi gerekir. CHP'nin alacağı her oy Millet İttifakı'nı güçlendirecektir. Sandık güvenliği konusunda son derece dikkatli olmak zorundayız. Bu seçimler bir parti seçimi değil iki tercih var halkın önünde. Ya dikta rejiminden yana oy kullanacak ya da demokrasiden yana oy kullanacak. Bu ülkenin bütün insanlarının demokrasiden, kardeşlikten ve birlikten yana oy kullanacağına inanıyorum. 24 Haziran'ın bizim demokrasi tarihinde çok önemli bir yeri var. 24 Haziran bir demokrasi miladıdır ve biz bir sivil darbeye karşı topluca hareket etmek zorundayız."

Kılıçdaroğlu, genel merkez ve bütün illerde seçim izleme koordinatörlüğü oluşturduklarını belirterek, "Eğer bir algı operasyonuna başvurulursa bunu çıkıp kamuoyuyla paylaşacağız. Demokratik olarak ne gerekiyorsa onu yapacağız. Öyle pabuç bırakmayacağız. Çünkü demokrasi kolay elde edilen bir şey değil. Demokrasiyi kazanmak için bazen bedel ödemek gerekir, gerekirse bedel ödeyeceğiz. Demokrasi konusunda asla gerim adım atmayacağız, kararlı, yürekli daha ileriye yürüyeceğiz. Daha çok demokrasi isteyeceğiz. demokratik kuralları kendi ülkemize getireceğiz." diye konuştu. -"Bizim davamız demokrasi davasıdır" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisine ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye "Bay" şeklinde hitap ettiğinin hatırlatılması üzerine Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti: "Ben ona ne söyleyeyim? Ne derse desin. Kaybedeceğini gösteriyor. Kısır kavgaların içine bizi çekmek istiyor. Kısır tartışma çekişmelere girmeyeceğim. Bu ülkenin insanlarına bir vizyon koyuyorum bir gelecek vaat ediyorum. İyi bir eğitim, kadın erkek eşitliği, Orta Doğu'ya barış diyorum. O bana, 'Bay Kemal' diyor. Ne derse desin ama öz güveni varsa yürekli adamsa çıkar karşıma tartışırız. Benim karşıma çıkmaya cesaret edemiyor niye arkamdan konuşuyor. Otursun karşıma tartışalım bakalım kimin ufku daha geniş. Benim ufkumu yakalayamazlar. Biz 21. yüzyılın güçlü Türkiye'sini inşa etmek istiyoruz. Bz çocuklarımıza eşit eğitim vermek, kadın erkek eşitliği sağlamak istiyoruz, Biz, cumhurbaşkanı tarafsız ve 80 milyonun cumhurbaşkanı olsun istiyoruz. Bir cumhurbaşkanı az ve öz konuşur, günün 24 saatinde konuşmaz. Kendisine de 'Bay Erdoğan' dedi. Dua edelim de 'bayan Erdoğan' demedi."

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürekli bir davadan bahsediyor, bu dava neyin davası?" şeklindeki soruya, şöyle cevap verdi: "Dikta yönetimi davası. 'Ben tek adamım herkes bana riayet edecek. Ben ne söylersen herkes ona uyacak.' diyor. Bu narsist bir kişiliktir. Narsistler yalan söylediklerine inanmazlar, kural tanımazlar, kendilerini yasaların üzerinde görürler. Böyle bir tabloyu asla kabul etmiyoruz. Herkes elbette düşüncesini ifade eder ama hiç bir zaman demokrasiden vazgeçmeyiz. Onun öngördüğü dava ile bizim davamız arasında fark vardır. Bizim davamız demokrasi davasıdır. Erdoğan, 'benim davam demokrasi davasıdır' diyor mu? Hayır bunu söylemiyor. 'Ben tek adam' olacağım, hepiniz bana biat edeceksiniz' diyor. Bizim de bir davamız var, bizim davamız demokrasi davasıdır. Biz bu ülkeye Batı standartlarında demokrasiyi getireceğiz." Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muharrem İnce'yi hazmedemeğini ileri süren Kılıçdaroğlu, "Çünkü kendisinden daha genç, daha dinamik, daha bilgili, dünyayı daha iyi görüyor. Muharrem Bey gerçekten de dinamik, genç, çalışkan, yaratıcı parlak bir zekaya sahip, yüzlerce binlerce çocuk yetiştirmiş, hazmedemiyor. Bunu için de acaba Kılıçdaroğlu ile İnce'yi kavga ettirebilir miyiz hesabı içinde, Bizans kafası var içinde. Biz öyle insanlar değiliz, biz medeni ve uygar insanlarız. Tartışırız ama tokalaşırız, kendisiyle birlikte biz demokrasiyi savunuyoruz, Türkiye'nin geleceğini düşünüyoruz. O bizi bir türlü anlamıyor. O kendisi gibi görüyor insanları. Bizim düşüncelerimiz belli içimiz neyse dışımızda o. Biz, Bizans oyunlarına gelmeyiz." ifadelerini kullandı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçilmesi halinde ilk 100 günde yapacağı icraatleri değerlendiren Kılıçdaroğlu, '48 saat içinde OHAL'i kaldıracağım diyor. Bu ne demektir? Dünyaya şu mesajı veriyor: Artık Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Demokrasi konusunda en önemli adımlar atmaya başladı. Bu dünyaya vereceğimiz bir mesaj. Diğer mesajlar da geldiği zaman ekonomi rahatlayacak, insanlar da rahatlayacak." dedi. Seçimlerin eşit şartlarda yapılmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Bu seçimler gerçekten demokratik ve eşit şartlarda yapılmıyor. Bunu ben söylemiyorum, bütün dünya söylüyor. Devletin uçağını, arabasını, bürokratlarını, paralarını kullanıyorlar. Diğer partilere bakıyorsunuz. Bazı partilere hazineden hiç para verilmiyor. Bir cumhurbaşkanı adayı da hapiste. " ifadelerini kullandı. -"Asla ve asla enkaz edebiyatı yapmayacağız" Türkiye'nin faiz batağında olduğu iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: "Türkiye'nin 1 yıl içinde 240 milyar dolar borç ödemesi lazım. Biz bunu yaparız. Asla rantiye sınıfına teslim olmayız. Kendi öz güvenimizle, gücümüzle demokrasiyi getirerek bunu yaparız. Asla ve asla enkaz edebiyatı yapmayacağız."

-"Orta Doğu Barış ve İşbirliği teşkilatını kuracağız" "Orta Doğu'nun sıfırdan inşasını yapacağız" diyen Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kuracağız. Bugüne kadar Orta Doğu'da Müslüman kanı akıyor. Silahların bir grubunu Rusya, bir grubunu Amerika veriyor. Buyrun beyler birbirinizi yiyin diyor. Oradakilerin tamamı bizim akrabamız. Niye orada kan akıyor? Biz bunu sonlandıracağız. Bu konuda kesin kararlıyız. Orta Doğu'yu bir barış havzasına döndüreceğiz. Türkiye'ye dolar yağacak. Alın terimizle o bölgeye fabrikalar, yollar, barajlar yapacağız." -"AB ile masaya oturacağız" Avrupa Birliği ile yeni bir dönem başlatacaklarını kaydeden Kılıçdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti: "Siz bize fasıl açacaksınız biz de gereğini yapacağız. Hiç fasıl açılmasın beklemeden AB'de demokrasinin hangi kuralları geçerliyse tümünü yapacağız. Kaldır bakalım şu vizeleri diyeceğiz. Gel bakalım benim ülkeme herkesin can ve mal güvenliği, hukukun üstünlüğü var diyeceğiz. Yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü var bizim ülkemizde diyeceğiz."