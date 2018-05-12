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Kılıçdaroğlu “Halkart” projesini Maltepe’de hayata geçirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 14:57 | Son Güncelleme

MALTEPE Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoksullukla mücadele amacıyla iktidar projesi olarak geliştirdiği “Aile Sigortası”nı hayata geçirdi.

Kılıçdaroğlu “Halkart” projesini Maltepe’de hayata geçirdi

İSTANBUL, (DHA)- MALTEPE Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi’nin yoksullukla mücadele amacıyla iktidar projesi olarak geliştirdiği “Aile Sigortası”nı hayata geçirdi. “Halkkart” adı verilen kartlar, Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından hak sahibi kadınlara teslim edildi.

Proje kapsamında tespit edilen ailelere, her ay ortalama 600 TL maddi destek sunulması planlanırken, hanedeki kadınların adına çıkartılan kartlar törenle dağıtıldı. Alışveriş için kullanılabilecek kart, sadece Maltepe sınırları içerisinde geçerli olacak ve Maltepe esnafına da destek sağlanacak

Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar projesi olan “Aile Sigortası”, ilk kez Maltepe Belediyesi tarafından hayata geçirildi. Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Milletvekilleri, Maltepe Belediyesi Başkanı Ali Kılıç katıldı. Törene Maltepeli vatandaşların ilgisi ise yoğundu.

"YOKSULUN ONURUYLA OYNANMAYACAK"

İktidar projesi olarak vatandaşlarla paylaşılan “Halkkart” projesini Maltepe İlçesi’nde hayata geçirmenin gururunu yaşayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “ Bir belediye bunu yapabiliyorsa koskoca Türkiye niye yapamasın. Maltepe Belediyesi bunu yapıyor her ay 600 TL para yatıracak, kimsenin kimliğini açıklamadan kimseyi mağdur etmeden, kimsenin cebine özel para koymadan. Devletin parası aldığı gelir o geliri teslim ediyor, yoksul ailelere belli bir bedel ödüyor. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek, insanlık onuruyla asla oynanmayacak, kişilerin yoksulluğu afişe edilmeyecek. Başka ne avantajı var şu avantajı var kadında alış veriş yapmak istiyor” diye konuştu.

“HALKART” SAHİPLERİ HARCAMALARINI İLÇEDE YAPACAK, MALTEPE KAZANACAK"

Maltepe Belediyesi’nde başarılı projelere imza atan ve bu çalışma temposuna yeni ve önemli bir projeyi ekleyen Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “ Vakıfbank ile anlaştık her ayın 1’inde 600 Türk Lirası annelerimize, ablalarımızın hesabına çıkarttığımız karta para gönderiyoruz. Orada bir şifresi var şifre bizde saklı. Kartı kaybettiği zaman bizi arıyor bilgilerini yeniden veriyoruz. Alkol ve tütün ürünleri dışında Maltepe sınırları içerisinde bu kartla her taraftan alış veriş yapabilecekler ve bunu sadece kadınlara veriyoruz. Maltepe Belediyesi’nin bütçesinden çıkan para yine benim kadın kardeşim üzerinden Maltepeli orta ölçekli esnafa geri dönecek. Yani Maltepe kazanacak” dedi.

53 BİN HANENİN KAPISI ÇALINDI

Tamamen bilimsel yöntemlerle ve puanlama sistemine dayalı titiz bir araştırmayla sonuçlandırılan “Aile Sigortası” projesi için, Maltepe Belediyesi bünyesinde 18 kişilik bir ekip kuruldu. İlçe sınırları içerisinde 53 bin hanenin kapısını tek tek çalan ekipler, puanlama sistemi ile ihtiyaç sahibi 3 bin 6 haneyi tespit etti. 11 bin 419 vatandaşla yüz yüze anket yapıldı. Geliri 1500 TL’nin altındaki haneler için ise ikinci etap çalışmaları başlatıldı. İkinci etapta, Sosyal İnceleme Formu oluşturularak, yardım yapılacak hanelerin bilgileri resmi kayıtlarla karşılaştırıldı ve bilgilerin doğruluğu teyit edildikten sonra listeler oluşturuldu.

( GÖRÜNTÜLÜ Kılıçdaroğlu “Halkart” projesini Maltepe’de hayata geçirdiKılıçdaroğlu “Halkart” projesini Maltepe’de hayata geçirdiKılıçdaroğlu “Halkart” projesini Maltepe’de hayata geçirdiKılıçdaroğlu “Halkart” projesini Maltepe’de hayata geçirdi

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