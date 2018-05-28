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Kılıçdaroğlu: Hoşumuza gitmedi diye hocayı kapının önüne koyarsak üniversite bilgi üretemez

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bizim üniversite hocalarımız, gençlerimiz, neden geleceği batı dünyasında arıyorlar?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iftar programında yaptığı konuşmada, "Bizim üniversite hocalarımız, gençlerimiz, neden geleceği batı dünyasında arıyorlar? Demek ki biz onlara yer vermiyoruz. Oysa insanı kendi ülkemizde yetiştirmeliyiz. Hoşumuza gitmedi diye hocayı kapının önüne koyarsak, üniversite bilgi üretemez. Korkunun egemen olduğu yerde bilgi üretilmez zaten. Özgürlüğün ve demokrasinin olduğu yerlerde bilgi üretilir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Minibüsçüler Odasını ziyaret ederek iftar programında konuştu.
"Güçlü sosyal devlet" vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "Toplumda aç, yoksul insanlar varsa, o ülkede huzuru sağlayamazsınız. İnsanlar şu veya bu şekilde, geçinmek için mücadele eder kavga ederler. Bazen yasal yolların dışına saparlar hayatlarını kurtarmak için. Güçlü bir sosyal devleti kurmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

"EN AZINDAN BU RAMAZAN SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN BU ATMOSFERDEN ÇIKMASI GEREKİYOR"
Kılıçdaroğlu, "Geldiğimiz nokta üzülerek söyleyeyim; böylesine engin bir hoşgörünün egemen olduğu bir ortam değil, sert söylemlerin dile getirildiği bir dönem. En azından bu Ramazan sürecinde Türkiye'nin bu atmosferden çıkması gerekiyor" dedi.

"BİLGİ ÜRETEN İNSAN DIŞLANMAMALI"
Kılıçdaroğlu, "Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) son verilerine göre bugün okuyan çocukların yüzde 65'i, iş yaşamına başladıklarında öğrendikleri bilgilerin yüzde 65'i yok olacak. Henüz bugün keşfedilmemiş alanlarda çalışmak zorunda olacaklar. Bu kadar hızlı bir değişim var dünyada. Acaba bizim siyasetçiler bunun ne kadar farkında? Beni endişelendiren esas bu. İş dünyası bunun farkında. Siyaset kurumu, dijital dünyanın önünü açmak zorunda. Bilgi üreten insan dışlanmamalı. Ürettiği bilgi hoşumuza gitmeyebilir. Geleneklerimize bile aykırı olabilir. Ama o bilgi eğer bizi ileriye taşıyacaksa hepimizin o bilgiye sahip olması lazım" diye konuştu.

"HOŞUMUZA GİTMEDİ DİYE HOCAYI KAPININ ÖNÜNE KOYARSAK, ÜNİVERSİTE BİLGİ ÜRETEMEZ"
Kılıçdaroğlu, "Bizim üniversite hocalarımız, gençlerimiz, neden geleceği batı dünyasında arıyorlar? Demek ki biz onlara yer vermiyoruz. Oysa insanı kendi ülkemizde yetiştirmeliyiz. Hoşumuza gitmedi diye hocayı kapının önüne koyarsak, üniversite bilgi üretemez. Korkunun egemen olduğu yerde bilgi üretilmez zaten. Özgürlüğün ve demokrasinin olduğu yerlerde bilgi üretilir" dedi.

"BÜTÜN İSLAM DÜNYASI FAKİR FUKARA. PETROL OLMASA TAMAMEN AÇ KALACAKLAR"
Kılıçdaroğlu, "Nasıl oldu da 21. yüzyılda bütün İslam dünyası fakir fukara. Petrol olmasa tamamen aç kalacaklar. Bu çelişkinin üzerinde düşünülmesi gerekir. Türkiye'nin bunun koçbaşılığını yapması lazım. Bütün toplumu aydınlatması lazım. Böylece İslam dünyasına karşı da görevlerimizi büyük ölçüde, yerine getirmiş oluruz" diye konuştu.

"HÜKÜMET, DEVLET OLMAYA KALKARSA ORADA SORUN VAR DEMEKTİR"
Kılıçdaroğlu, "Hepinizin elinizi vicdanınıza koyup düşünmesini isterim, bizim çocuklarımızın yüzde 90'ı niteliksiz okullara gidiyor. Bu kavram Milli Eğitim Bakanına ait. Ayrıştıran, kamplaştıran, toplumu geren bir siyaset anlayışı var. Türkiye'nin buradan kopması lazım. Devlet ile hükümeti karıştırıyoruz. Hükümet, devlet olmaya kalkarsa orada sorun var demektir. Sonra tekrar hükümet olarak vatandaşın oyuna başvurulur" dedi.

Görüntü dökümü

-Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

-Detaylar

Hakime TORUN /ANKARA (DHA)

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