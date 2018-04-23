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Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 12:09 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile bir araya geldi - Kılıçdaroğlu: - "(CHP'nin İYİ Parti'ye verdiği destek) Gücü elinde bulunduran siyasal iktidarın, bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir" - "Biz yüzde 10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığımızı ifade ettik. Biz demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla bu ülkede olmasını savunduk ve hala savunuyoruz" - Karamollaoğlu: - "Görüşmelerimiz bu hafta içerisinde birtakım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak" - "Bu sıkışık dönemde biz 'baskın seçim' dedik. Bazıları 'Hem baskın diyorsunuz hem seçime hazırız diyorsunuz. Bu ne manaya geliyor?' diyor. İfade ettiğim mana, iki ayağımızı bir pabuca soktular"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Karamollaoğlu'nu CHP Genel Merkezi girişinde Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan karşıladı.

Kılıçdaroğlu'nun makamında gazetecilerin görüntü almasının ardından basına kapalı yapılan görüşme, 1 saat sürdü.

Görüşmede iki lider, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu ile Karamollaoğlu'nun görüşmesinde, CHP Genel Başkan Yardımcıları Tezcan, Haluk Koç, Lale Karabıyık ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da yer aldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında görüşmenin verimli geçtiğini bildirdi.

Heyecanlı olduklarını aktaran Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanılacağını ifade etti.

- "İçimize sindireceğimiz bir olay değildir"

CHP'nin İYİ Parti'ye verdiği desteği hatırlatan ve demokrasiyi savunduklarını anlatan Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Gücü elinde bulunduran siyasal iktidarın, bir partiyi seçime sokmamak için özel çaba harcaması, devletin kurumlarını etkilemesi bizim içimize sindireceğimiz bir olay değildir. Biz yüzde 10 seçim barajına yıllardır karşı çıktığımızı ifade ettik. Biz demokrasinin bütün kurum ve kurallarıyla bu ülkede olmasını savunduk ve hala savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz. Önümüzdeki seçimler bireysel seçimler değildir. Sorun bir partinin, iki partinin sorunu değildir, sorun Türkiye sorunudur."

Türkiye'de birlikte huzur içinde yaşanılmasını istediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, demokratik standartların geliştiği bir Türkiye'de yaşamak istediklerini dile getirdi.

Kılıçdaroğlu, Saadet Partisinin demokrasiye olan bağlılığının ve demokrasinin geliştirilmesine yönelik attığı adımların değerli olduğunu belirterek, Karamollaoğlu'na teşekkür etti.

- "İki ayağımızı bir pabuca soktular"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ise seçimlerin yaklaşması nedeniyle bir hareketlilik yaşandığını belirtti.

Seçime olumlu atmosferde girebilmek için çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade eden Karamollaoğlu, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Karamollaoğlu, "Bu görüşmelerimiz, bu hafta içerisinde birtakım neticelerin çıkmasına, doğmasına vesile olacak." dedi.

Karamollaoğlu, "baskın seçim" tartışmalarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Bu sıkışık dönemde biz 'baskın seçim' dedik. Bazıları 'Hem baskın diyorsunuz, hem seçime hazırız diyorsunuz. Bu ne manaya geliyor?' diyor. İfade ettiğim mana, iki ayağımızı bir pabuca soktular. Ceketinizi alıp evden çıkmaya kalktığınız zaman bunu iki üç dakika içerisinde yapmak var, bir de 15, 20 dakika içerisinde rahat rahat çıkmak var. Bu fırsatı vermeden bir panik havasında iktidar seçime gitme kararı aldı. Kurumları da zorluyorlar."

CHP'nin İYİ Parti'ye verdiği desteği anımsatan Karamollaoğlu, bu noktada Kılıçdaroğlu'nu tebrik ettiğini bildirdi.

- "İşbirliğine ihtiyacımız olduğunu gördük"

Karamollaoğlu, "Türkiye belki bir kazaya uğrayacak, bir potansiyeli olan İYİ Parti seçime girmeme ihtimaliyle karşı karşıya kalacaktı. Yaptıkları jest, aslında demokrasiye bir katkı sağlama babında önemli oldu. Bunu herkes de yapamaz." diye konuştu.

"Biz temelde kendi partilerimizin menfaatlerinden çok ülkemizin geleceğiyle ilgili birtakım konularda dirsek temasına, iş birliğine ihtiyacımız olduğunu gördük." ifadesini kullanan Karamollaoğlu, bu konudaki çalışmaların bu hafta içerisinde neticelenmesini ümit ettiğini vurguladı.

Karamollaoğlu, gazetecilerin "Ortak aday var mı, Abdullah Gül'ün adı geçiyor, ortak aday gündeme geldi mi?" sorusuna "Söylediğimiz, sizin o sorulara cevap, inşallah bu hafta sonuna doğru ortaya çıkar." karşılığını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu

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