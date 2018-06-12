İSTANBUL (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "yaptırmayacağız" diyenlerin seçmenden oy alamayacağı değerlendirmesinde bulunarak, "Zaten sayın İnce'nin yüzde 28-30-32 alacağını da genel başkanları ilan ediyor. 'İnce'nin oyu arttı, yüzde 28-30 alacak.' diyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı bir lazım. Demek ki Kılıçdaroğlu, İnce'nin seçilemeyeceğini biliyor." dedi. Kurtulmuş, İstanbul 3. Bölge'de yer alan Silivri'de seçim çalışmalarına katılarak, AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. Daha sonra ilçe esnafına ziyarette bulunan ve onlarla bir süre sohbet eden Kurtulmuş, esnafın dertlerini dinledi ve onlara gül hediye etti. Numan Kurtulmuş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Silivri İrtibat Bürosu'nda gazilerle de bir araya gelmesinin ardından, AK Parti Silivri İlçe Teşkilatı'nca düzenlenen iftar programına katıldı. İftarın ardından konuşma yapan Kurtulmuş, Türkiye'nin son derece hayati bir seçime doğru gittiğini söyledi.

Kurtulmuş, Recep Tayyip Erdoğan ve Ak Parti'nin seçimlerden açık ara birinci olarak çıkacağını belirterek, "Bu kalan sürenin çok iyi değerlendirilmesi lazım. Biz, 'Bu kadar yıldır iktidardayız, bu kadar tecrübeli bir siyasi hareketiz.' diye bir öz güven içerisinde yan gelip yatamayız. Şunu biliyoruz ki peşin peşin kazanılmış hiçbir seçim yoktur. İlk andan itibaren bunu söylüyoruz. Seçimi kazanmak, seçim meydanlarında halkla çok iyi ilişki kurarak, köy köy, ev ev, kapı kapı dolaşarak, insanların önce gönlünü ve zihnini kazanmakla mümkündür. Dolayısıyla oy vermek nihayetinde bir dakikalık iş ama insanları oy vermeye götürecek olan süreçse yoğun ve meşakkatli bir iştir." diye konuştu. AK Parti kadrolarının sadece seçimden seçime değil, her zaman çalışması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti: "İnşallah 25 Haziran sabahından itibaren Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Yönetim Modeline geçeceğiz ve yeni bu modelin getirmiş olduğu daha etkin bir yönetim şeklini Türkiye'ye getirmiş olacağız. Parlamento daha güçlü olacak. Parlamento kendi vazifesine yani kanun çıkarma, yasa yapma vazifesine daha sıkı sarılacak, daha güçlü bir şekilde devam edecek. Aynı şekilde parlamento denetim fonksiyonunu da çok güçlü bir şekilde yerine getirecek. Cumhurbaşkanı da güçlü Türkiye'nin güçlü meclisinin, güçlü lideri olarak, bu ülkenin önünde koşturmaya devam edecek ve çok güçlü bir ülke olacağız."

- "Birileri Türkiye'nin iç çekişmeler içerisinde kalmasını tercih ediyor" Numan Kurtuşmuş, siyasetin bir yarış niteliğinde olduğuna dikkati çekerek, şöyle konuştu: "Biz sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yaptıklarımızı referans gösterip, 'Bunları da yapacağız.' diyoruz. Karşı taraf da 'Yaptırmayacağız.' diyor. Yaptıracağız ve yaptırmayacağız diyenler arasında bir mücadele var. Bu millet her zaman yapmış olanların, yapanların yanında yer almıştır, bundan sonra da öyle olacaktır. Onun için bu millet için çivi çakan hiç kimseyi unutmaz. Rahmetli Menderes'i, Özal'ı, Erbakan'ı, Yazıcıoğlu'nu bu millet hiç unutmadı. Çünkü ömürleri gerçekten millete sayısız hizmetlerle geçti. Aynı şekilde bu kadrolar da hizmet ettiği için, bu millet bırakmayacaktır. Diğerleri ise yaptırmayacağız demeye devam ediyorlar." "Yaptırmayacağız" diyenlerin seçmenden oy alamayacağını vurgulayan Bakan Kurtulmuş, "Zaten sayın İnce'nin yüzde 28-30-32 alacağını da genel başkanları ilan ediyor. 'İnce'nin oyu arttı, yüzde 28-30 alacak.' diyor. Halbuki hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de cumhurbaşkanı seçilebilmek için yüzde 50 artı bir lazım. Demek ki Kılıçdaroğlu, İnce'nin seçilemeyeceğini biliyor. İnancı yok." dedi.

-"Eski sistemden medet umuyorlar" Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'yi güçlü bir ekonomiye, güçlü bir siyasi sisteme kavuşturmaya ve daha ileriye götürmeye söz verdiklerini aktararak, şunları kaydetti: "Maalesef birileri de Türkiye'nin tartışma ve iç çekişmeler içerisinde kalmasını tercih ediyorlar. Bunun için eski sistemden medet umuyorlar. Bu seçimin bir başka özelliği, muhalif olan arkadaşların tamamına yakını, 'Tayyip gitsin de kim gelirse gelsin.' diyor. Allah aşkına böyle bir siyaset olur mu? Yazmış, 'Değiştir', iyi tamam değiştirelim, kim cumhurbaşkanı olacak? 'Tayyip gitsin de kim olursa olsun'. A ve Z partisi gibi birbirine uzak, 3 kelime ortak noktası olmayan muhalefet partileri nasıl oluyor da Tayyip Erdoğan karşıtlığı üzerinden bir ittifak yapıyorlar ve bu ittifakın millete ne faydası olur, bunun anlaşılması mümkün değil. Çok açık söylüyorum, Tayyip Erdoğan karşıtlığından bu millete fayda gelmez." Şimdi "istemeyiz" diyenlerin daha önce yapılan köprü, otomobil, uçak gibi çalışmalara da karşı çıktına değinen Kurtulmuş, teşkilat mensuplarının kalan günleri iyi değerlendirip, seçime iyi çalışması gerektiğini ifade etti.

-"Gezi Parkı, 17-25 Aralık, 15 Temmuz olayları tesadüfen değildir" Numan Kurtulmuş, seçimlerde birebir ilişkilerle çalışmanın önemine vurgu yaparak, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu sadece bizim için değil, çocuklarımız ve torunlarımızın geleceği için bir seçimdir. Türkiye'yi yolundan çevirmek isteyenlerin neler yaptığını yaşadığımız şu kısa sürede gördük. Gezi Parkı, 17-25 Aralık, 15 Temmuz olayları ve bunların her birisiyle eş zamanlı yürütülen kur operasyonları ya da ekonomi üzerindeki operasyonlar tesadüfen değildir. Son zamanda yaşadığımız bu dolar operasyonu da tesadüfen olmuş bir operasyon değildir. Bunların hepsi, Türkiye'nin ayaklarından çekmek, Türkiye'yi tökezletmek için yapılan operasyonlardır." Terör örgütlerinin de Türkiye'nin ayaklarına vurulmak istenen birer pranga olduğuna işaret eden Kurtulmuş, şunları söyledi: "Şimdi Allah'ın izniyle terör örgütlerinin hepsine diz çöktürüyoruz. Türkiye, açıkça söylemiştir; Suriye'nin ya da Irak'ın bir karış toprağında gözümüz yok. Allah'a çok şükür 780 bin kilometrekare vatanımız ve çok geniş, milyonlarca kilometreye yayılmış olan gönül coğrafyamız, millet varlığımız var. Arakan'dan Makedonya'ya, Bosna'nın içlerinden Afrika'nın güneyine kadar bu milleti seven yüz milyonlarca insan var. Bizim, kimsenin toprağında gözümüz yok ama senelerdir ısrarla söylüyoruz, biz topraklarımızın hemen ötesinde bin 251 kilometrelik o uzun Suriye-Irak sınırımızın güneyinde terör örgütlerinin varlığına ve orada bir terör koridorunun açılmasına müsaade etmeyiz."