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Kılıçdaroğlu, İstanbul 1. Bölge Esnaf ve KOBİ Buluşması'na katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 23:36 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Yurt dışındaki lobilere ödenen faiz, 16 yılda 151 milyar 34 milyon dolar. İçeriye ödenen faiz miktarı 16 yılda 687 milyar 124 milyon lira. Önümüzdeki 1 yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 240 milyar dolar. Niye erken seçime gittiler? Meclis çoğunluğun var. KHK çıkartıyorsun, Anayasa Mahkemesi bile buna bir şey diyemiyor, 'Ben bu davalara bakmam.' diyor. Niye erken seçim? Ekonomi iyi değil. Bu yönetimle de ekonomi gitmez" - "Mevcut anlayış devam ederse, en ağır faturayı sizler çekeceksiniz. Boşuna mı '24 Haziran'dan sonra yapacağız, faizleri düşüreceğiz.' diye. Şimdi düşür, oyun artsın. Niye 24 Haziran'dan sonra? Niye '24 Haziran'dan sonra ekonomide ne yapacağımı açıklayacağım?' Şimdi açıkla. Bu nedenle Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye, ekonomik olarak tefecilere yakalanmış durumda"

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Yurt dışındaki lobilere ödenen faiz, 16 yılda 151 milyar 34 milyon dolar. İçeriye ödenen faiz miktarı 16 yılda 687 milyar 124 milyon lira. Önümüzdeki 1 yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 240 milyar dolar. Niye erken seçime gittiler? Meclis çoğunluğun var. KHK çıkartıyorsun, Anayasa Mahkemesi bile buna bir şey diyemiyor, 'Ben bu davalara bakmam.' diyor. Niye erken seçim? Ekonomi iyi değil. Bu yönetimle de ekonomi gitmez." dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul 1. Bölge Esnaf ve KOBİ Buluşması'nda, CHP'nin seçim bildirgesinde esnaf bakanlığı kurulması olduğuna değinerek, çok geniş alandaki esnafların farklı sorunları olduğunu ve bunların ancak bir esnaf bakanlığı kurulmasıyla çözülebileceğini dile getirdi.

Siyasi iktidarın 16 yıldır esnafın sorunlarıyla ilgilenmediğini öne süren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"İlgilenseydi esnaf sayısı 5,5 milyondan 1 milyon 250'e düşmezdi. Esnafın sorunlarına kulak kabartmayan bir siyasal iktidar esnaftan niye oy alır? Eğer ısrarla 'Ben iktidar partisine oy veriyorum' diyorsa esnaf, o zaman niye ağlıyor? Ağlamaması lazım. Demokrasinin bir kuralı vardır. Partiler seçim bildirgelerinin hazırlar, milletin önüne çıkarlar, vatandaş seçim bildirgelerine da bakar, ona göre oyunu verir. Takım tutar gibi siyasi parti tutulmaz. Siyasi partilerin vaatleri, hedefleri vardır. Hedeflerini gerçekleştirmezse, verdiği sözü tutmazsa, 'Kusura bakma, önümüzdeki 5 yıl da ben seni değiştireceğim. Bir siyasi partinin benim isteklerime göre vaatleri varsa bir de onu deneyeceğim.' deriz. Bizim birinci sorunumuz buradan kaynaklanıyor. Takım tutar gibi parti tutarsa esnaf kardeşlerim, kendi sorunlarını çözemez ve kendi sonlarını getirirler. Bu, ayağa kurşun sıkmak gibidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, kira stopaj vergisini kaldıracaklarını bildirerek, katılımcılara, "Ayın 24'ünde sandığa gideceğiz, yüzbinlerce esnaf da gidecek sandığa. Ben, size A partisine, B partisine oy verin diye özel çağrıda bulunmuyorum. Bir şey istiyorum sizden: Elinizi vicdanınıza koyun ve öyle oy verin." şeklinde seslendi.

Pazarcı esnafının sorunlarına işaret eden Kılıçdaroğlu, kanun dışı pazar yeri açılamayacağını, hükümet veya belediyenin pazarcı esnafıyla rekabet etmek yerine onları desteklemesi gerektiğini belirtti.

- "Dış gücün ayağına niye gidiyorsun?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere Türkiye'nin her yanında, her alanda hizmet üretecek, istihdam yaratacak fabrika kuracaklarını anlattı.

Devletin yönetmenin akıl işi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"Paramız var, 'Para yok.' diye bir şey yok. Yurt dışındaki lobilere ödenen faiz, 16 yılda 151 milyar 34 milyon dolar. İçeriye ödenen faiz miktarı 16 yılda 687 milyar 124 milyon lira. Önümüzdeki 1 yıl içinde ödenmesi gereken dış borç 240 milyar dolar. Niye erken seçime gittiler? Meclis çoğunluğun var. KHK çıkartıyorsun, Anayasa Mahkemesi bile buna bir şey diyemiyor, 'Ben bu davalara bakmam.' diyor. Niye erken seçim? Ekonomi iyi değil. Bu yönetimle de ekonomi gitmez. Mevcut anlayış devam ederse, en ağır faturayı sizler çekeceksiniz. Asıl 'Turbun büyüğü heybede' diyorlar. Boşuna mı '24 Haziran'dan sonra yapacağız, faizleri düşüreceğiz.' diye. Şimdi düşür, oyun artsın. Niye 24 Haziran'dan sonra? Niye '24 Haziran'dan sonra ekonomide ne yapacağımı açıklayacağım?' Şimdi açıkla. Bu nedenle Türkiye'nin büyük değişime ve dönüşüme ihtiyacı var. Türkiye, ekonomik olarak tefecilere yakalanmış durumda. Niye Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek, Merkez Bankası Başkanı Londra'ya gitti? 'Dış güçler...' diyorlardı. Dış gücün ayağına niye gidiyorsun? Yalvarmaya, 'Bize para verin.' demeye gidiyorlar."

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Anahtar Kelimeler:
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu esnaf kobi

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