HABER

Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 14:36 | Son Güncelleme

SINIR KARAKOLUNA GİTTİ Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti.

Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (3)

SINIR KARAKOLUNA GİTTİ
Kemal Kılıçdaroğlu, Hassa ilçesinin Suriye sınırındaki Sakız Hudut Karakolu'nu ziyaret edip askerlerle sohbet etti. Gazetecilerin alınmadığı ziyaretin ardından çıkışta kısa bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, kahraman ordumuzun sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliğini sağladığını söyledi. Kılıçdaroğlu, "Askerlerimizle görüştük, moralleri gayet iyi. kendi vatanlarını bekliyorlar. Zaten defalarca ifade ettim. Tekrar ifade ediyorum. Kahraman ordumuz sadece Türkiye'nin değil bölgenin güvenliğini sağlayan unsur. Bölgeye güven veren ordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin caydırıcılığını bölgede hissettiren kahraman ordumuz. Onlarla birlikte çay, kahve içtik. Bizlere baklava ikram ettiler. Yürekten teşekkür ediyorum, gönlümüz yüreğimiz onlarla beraber. Onlar bizim gurur kaynağımız" dedi.
Kılıçdaroğlu, daha sonra Reyhanlı ilçesine geçti.

FOTOĞRAFLI

Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (3)Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (3)Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (3)Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (3)

Selahattin Demirtaş için karar verildiSelahattin Demirtaş için karar verildi
Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası! Ankara'yı sarsan Süleyman Soylu iddiası!
Dehşete düşüren gerçek ortaya çıktıDehşete düşüren gerçek ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Son dakika! Rusya çağrı yapmıştı! BMGK toplanıyor

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

Yeşilçam'ın 'kötü kadın'ı Lale Belkıs: Gençliğimde 10 kere kürtaj oldum

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

ABD'nin Suriye operasyonu... Rusya harekete geçiyor! İşte ilk tepkiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Mevlüt Çavuşoğlu: Suriye'yi bu rejimden kurtarmamız gerekiyor

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Eşinin kıyafetlerini giyip yaptığı şey 'pes' dedirtti

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Tomahawk füzesinin özellikleri nedir? Tomahawk füzesi fiyatı ne kadar? Menzili ne kadardır?

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Erdoğan'dan flaş 'Suriye' telefonu

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

Başbakan Yıldırım'dan Suriye operasyonu tepkisi

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

TSK, bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.