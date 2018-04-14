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Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (4)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

ŞEHİT AİLELERİNE SABIR DİLEDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde  Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'den atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Rıfat Sinirli (68)  lise öğrencisi Fatma Avlar (17) ile Ahmet Şanverdi'nin (68) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu.

ŞEHİT AİLELERİNE SABIR DİLEDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Zeytin Dalı Harekatı sırasında Suriye'den atılan roketin patlaması sonucu şehit olan Rıfat Sinirli (68) lise öğrencisi Fatma Avlar (17) ile Ahmet Şanverdi'nin (68) ailelerine taziye ziyaretinde bulundu. Rıfat Sinirli'nin eşi Ayşe Sinirli'ye cam ve çerçeveli bir Türk bayrağı hediye eden Kılıçdaroğlu, sabır diledi. Ardından Ahmet Şanverdi ve Fatma Avlar'ın ailelerinin evlerine gitti. Ailelere başsağlığı dileyen Kılıçdaroğlu, Türk bayrağı hediye etti. Ziyaretlere gazeteciler alınmadı. Kılıçdaroğlu, daha sonra Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin toplu açılış törenine katılmak için Hatay'a geçti.

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