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Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (6)

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 22:46 | Son Güncelleme

'MUHTARLIK KURUMU GÜÇLENİRSE, TÜRKİYE’DE BİRLİK BERABERLİĞİMİZ GÜÇLENİR' CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay programının son ayağında Hatay Muhtarlar Derneği’nin 3.

Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (6)

'MUHTARLIK KURUMU GÜÇLENİRSE, TÜRKİYE’DE BİRLİK BERABERLİĞİMİZ GÜÇLENİR'
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay programının son ayağında Hatay Muhtarlar Derneği’nin 3. Olağan Kongresi’ne katılarak Hatay genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Burada konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarların demokrasilerin temel taşları olduğunu belirterek, CHP Grup toplantılarından birini, sadece muhtarların sorunlarına ayırma sözü verdi.
Antakya'da bir otelde gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, muhtarlık kurumunun gücü ne kadarsa, demokrasinin de o kadar güçlü olduğunu söyledi.
Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:
"Muhtarlık kurumunun güçlü olduğu ülkelerde demokrasi güçlüdür. Demokrasinin gücü, muhtarlık seçimlerinin rahat ve huzurlu bir ortamda yapılmasına bağlıdır. Sizin bağımsız bir kanununuz yok, önce size bir muhtarlık kanunu gerekiyor. O zaman oturup bir bağımsız muhtarlar kanunu hazırlamamız lazım. Seçimle gelen herkesin kanunu var ama muhtarların yok, peki neden yok? Olması lazım, isteyin, talep edin size sözüm söz, sizin mücadelenizi sonuna kadar destekleyeceğim. Muhtarların bağımsız bir yeri, binası olmalı ve bu bina tek tip olmalı, binayı gören herkesi orasının muhtarlık binası, muhtarın yeri olduğunu bilmeli. Bu binanın tüm yapım masrafları da genel bütçeden karşılanmalı."
Tüm muhtarları, muhtarların sorunlarının konuşulacağı CHP Grup Toplantısı'na davet edeceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu, "Sizin hepinizi davet edeceğim, bu toplantıya gelmenizi isterim, demokrasiye ve demokrasinin güçlenmesine inandığım için muhtarlık kurumunun güçlenmesi lazım. Muhtarlık kurumu güçlenirse Türkiye’de birlik beraberliğimiz güçlenir. Birlikte yaşamamız için nemli bir yolu aşmış oluruz. CHP’nin muhtarlık kurumu hakkındaki görüşlerini bir Salı toplantısında 1 saatimi buna ayıracağım hepsini size özetleyeceğim" dedi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu toplantının sonunda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HATSU Genel Müdürü Mehmet Çaparali ile mahalle muhtarlarından bazılarına plaket ve başarı belgesi takdim etti. Kılıçdaroğlu toplantının ardından Antalya’ya hareket etmek üzere Hatay Havalimanı’ndan ayrıldı.

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Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (6)Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (6)Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (6)

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