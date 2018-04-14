Kılıçdaroğlu: Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur (7)

CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU ANTALYA’DA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hatay programının ardından Antalya’ya geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin yarın Kemer’de gerçekleştirilecek İl Kadın Kolları Başkanları Eşgüdüm toplantısına katılmak üzere kente geldi. Hatay’dan havalanan özel uçakla saat 22.00’da Antalya Havalimanı’na inen Kılıçdaroğlu, VIP salonunda CHP'li milletvekilleri Çetin Osman Budak, Devrik Kök, Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, CHP’li ilçe belediye başkanları ve bir grup partili tarafından karşılandı. Kemal Kılıçdaroğlu, Kemer ilçesinde konaklayacağı otele geçti.
Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)
Ağrı'dan acı haber! Şehit sayısı yükseldi
Suriye'de yeni patlama sesleri
Trabzon'da FETÖ operasyonu: 19 kişi gözaltında
Rusya'nın Suriye tasarısı reddedildi
İki öz kızına cinsel istismarda bulundu!
Bursa'da rehine dehşeti! Kayınvalidesi ve kayınpederini yaralayarak evi ateşe verdi
Kemal Kılıçdaroğlu sınır karakolu ziyaretinde kamuflaj giymedi
Son dakika! Erdoğan'dan Suriye operasyonu hakkında ilk yorum
Yaşını duyanlar inanamıyor! Genç modellerin arasında finale kaldı
900 kız çocuğunu hamile bıraktılar!
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren haber! Sınavla öğrenci alacak okullar listesi ‘nitelikli’ tartışması başlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum