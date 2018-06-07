Kılıçdaroğlu, KOBİ temsilcileriyle buluştu

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "2 trilyon doları harcadılar, ne yaptılar? Bir yıl içinde 240 milyar dolar borç ödeyecekler. Gidiyorsun Londra'ya yalvarıyorsun 'bana borç para verin' diye. Ne diyor? 'Faizi arttır, arttırmazsan vermem' diyor. 'Dış güçlerin oyunu'. Ne oyunu kardeşim? Giden sensin, yalvaran sensin, parayı isteyen sensin, borçlandıran sensin, tefeciye yakayı teslim etmişsin, 'dış güçlerin oyunu'. Yapan sensin." dedi.

Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde, KOBİ temsilcileriyle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, siyasetin zenginleşme aracı değil, halka hizmet etme aracı olduğunu belirterek, yeni bir sayfa açmak ve Türkiye'yi inşa etmek için yola çıktıklarını anlattı.

Kılıçdaroğlu, "Bize bazen şu eleştiri yöneltiliyor. 'Siz eski sisteme mi dönmek istiyorsunuz?'. Gayet açık, net bir cevap veriyorum. Asla ve asla eski sisteme dönmek istemiyoruz. Çünkü o sistem, darbecilerin kurduğu sistemdi ve o sistemi en çok eleştiren bizdik." dedi.

Her parti ekonomi konusunda bir şeyler söylerken, iktidarın, ekonomide ne yapacağını hiç söylemediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, " 'CHP köprüye, yola karşı'. Hayır efendim niye karşı olalım? 'Yolu, köprüyü kaça yaptınız?'. Bu soruyu sormak zorundayım. Çünkü parayı sen kendi cebinden harcamadın. Kimin parasıyla yaptın? Milletin parasıyla yaptın. Milletin de bunu sana sorma hakkı var." diye konuştu.