Kılıçdaroğlu, Man Adası iddiaları nedeniyle 698 bin lira tazminata mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan üç davada bugüne kadar toplam 698 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu, Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince bugün görülen davada, 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150, Özdemir Bayraktar'a 60, Esra Albayrak ve Sümeyye Bayraktar'a 22'şer, Bilal Erdoğan'a 20, Ahmet Burak Erdoğan'a 16, Mustafa Erdoğan'a 15, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye de 13'er bin lira olmak üzere toplam 359 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Partisinin 28 Kasım 2017'deki grup toplantısında Man Adası'na para transferi iddiaları nedeniyle İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılanan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 110, Ahmet Burak Erdoğan'a 15, İlgen'e 17, Mustafa Erdoğan'a 25, Ketenci'ye 20 ve Mustafa Gündoğan'a 10 bin lira olmak üzere toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.