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Kılıçdaroğlu, Man Adası iddiaları nedeniyle 698 bin lira tazminata mahkum edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 17:38 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan üç davada 698 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'na para transferi yaptıklarına ilişkin iddiaları nedeniyle açılan üç davada bugüne kadar toplam 698 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

Kılıçdaroğlu, Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesince bugün görülen davada, 21 Kasım 2017'de partisinin grup toplantısındaki iddiaları nedeniyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 150, Özdemir Bayraktar'a 60, Esra Albayrak ve Sümeyye Bayraktar'a 22'şer, Bilal Erdoğan'a 20, Ahmet Burak Erdoğan'a 16, Mustafa Erdoğan'a 15, Sadık Albayrak ve Ziya İlgen'e 14'er, Orhan Uzuner ve Osman Ketenci'ye de 13'er bin lira olmak üzere toplam 359 bin lira manevi tazminat cezasına çarptırıldı.

Partisinin 28 Kasım 2017'deki grup toplantısında Man Adası'na para transferi iddiaları nedeniyle İstanbul Anadolu 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılanan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 110, Ahmet Burak Erdoğan'a 15, İlgen'e 17, Mustafa Erdoğan'a 25, Ketenci'ye 20 ve Mustafa Gündoğan'a 10 bin lira olmak üzere toplam 197 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.

İstanbul Anadolu 9. Asliye Hukuk Mahkemesi de 5 Aralık 2017'de Ankara Arena Spor Salonu'ndaki konuşması nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Erdoğan'a 100, İlgen'e 17, Ketenci'ye 15 ve Ahmet Burak Erdoğan'a 10 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 19 Aralık 2017'de katıldığı bir televizyon programındaki açıklamaları ve 13 Şubat 2018'de partisinin grup toplantısındaki konuşmasındaki iddiaları nedeniyle açılan iki dava ise halen devam ediyor.

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Kemal Kılıçdaroğlu man adası Recep Tayyip Erdoğan tazminat

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