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KILIÇDAROĞLU, MECLİS BAŞKANI BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞECEK 

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 17:49 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binal Yıldırım'ı ziyaret edecek.

ANKARA,(DHA)- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yarın saat 11.00'de TBMM Başkanı Binal Yıldırım'ı ziyaret edecek. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Binali Yıldırım ile, tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nun durumuna ilişkin görüşeceği öğrenildi.

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