HABER

Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüşecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:48 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın saat 13.00'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği belirtildi.

Kılıçdaroğlu Meral Akşener ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim tarihini açıklamasıyla birlikte siyaset gündemi hareketlendi.

AK Parti ve MHP, Cumhur ittifakıyla 24 Haziran'daki seçime hazırlanırken, CHP'de ittifak arayışları sürüyor.

CHP-İYİ PARTİ İŞ BİRLİĞİ

İttifak için İyi Parti'ye yanaşan Cumhuriyet Halk Partisi, geçtiğimiz günlerde 15 milletvekilini Meclis'te grup oluşturabilmesi için İyi Parti'ye transfer etmişti.

YARIN KILIÇDAROĞLU AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

Yarın ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener'le yarın saat 13.00'te bir araya gelecek.

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
Akşener: Çatı aday olmam!Akşener: Çatı aday olmam!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener 24 haziran 2018 seçimi ittifak

En Çok Okunan Haberler

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Abla kardeş bir olup hayatını mahvetti

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Ahu Tuğba soluğu Amerika'da aldı! Kızım mezun oldu

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

Esra Ersoy'dan yeni açıklama! Bakın çıplak videoyu neden çekmiş

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

İYİ Parti'den Saadet Partisi'nin 'Abdullah Gül' önerisine yanıt

Okuyucu Yorumları 19 yorum
YAPIN İTTİFAKI BOZUN 17 YILLIK OYUNU HİLEYİ YANLIŞ POLİTİKALARI DEVLET MALLARININ SATILMASINI KÖPRÜLERDEN YEDİĞİMİZ KAZIKLARI....
25 haziran gunu kaç kişilik pilav yapıp dağıtsak diye hesap yapacaklardır. pabucumun siyasetçileri sizi.
ya allah için ülkede ne iyi gidiyor ekonomi bitti dolar 5 lira benzin 6 lira işsizlik zirve yaptı bütün devlet kurumları satıldı dini alet etti herşeye suriyelileri doldurdu millet kan ağlıyor koca ülkede tarım yok herşeyi dışardan alıyoruz hayvancılık bitmiş şimdi kalkmışsın reis diyorsun biraz allahtan kork adaletli düşün ve yorum yap
Ülkem için iyi olan kazansın.
Chp yönetiminin sağ dayatmasını kabul etmiyorum neden Chp'de aday çıkmıyor Chp'de bir Akşener,bir Abdullah Gül yoksa Chp niye var kardeşim %26 oyu bizmi alıyoruz yoksa bunlar mı aldı taban kime oy verdi bir ekmeleddin vakasına Chp'nin tahamülü yok.
Söz konusu vatan ise, demokratik cumhuriyet ise gerisi teferruattır..
@yurtsever06 BÖYLE TROLLERE İTİBAR ETMEYİN ARKADAŞLAR. CHP'li GİBİ GÖRÜNÜP NİFAK SOKMAYA ÇALIŞIYORLAR.
Bence gül aday
Seve Seve meral akşeneri destekleyeceksin.Adayınız yok Amacınız yok kaybetdikçe hdpkk ilede anlaşma yaparsınız karakteriniz bu...
3:)Merak ettim acaba kandil günü Müslüman Suriye’ye atılan füzeler için; “iyi olmuş”, “az olmuş”, "içimizi bile serinletmedi” sözlerini, “İslamcı” ve "yandaş" yazarlar nasıl yorumluyorlar diye. Ne görsem beğenirsiniz? “Bütün Batı bize düşmanmış, iktidar atılan füzelere ‘memnuniyetini’ ifade ederek, Türkiye’yi bir beladan kurtarmış” mealinden, yorumlar yapmışlar. Nedense aklıma Maide 52 geldi: “Kalplerinde hastalık olanlar, ‘ne yapalım başımıza bir felaket gelmesinden korkuyoruz’ diyerek, onlar arasında koşuşturup dururlar” meali geldi. Bazıları, “olayı ülke bazında düşünmek lazım, menfaat
Bişeyler oluyor ama millete açıklamıyorlar
1:) MERAL HANIMA VE SADET VE KILIÇDAROĞLUNA İki çift lafım var... Oysa kamuoyunun CHP’den beklediği, “Kontrol bizde. Ne yaptığımızı biliyoruz” hissi. Sizden ricam, büyük arayışların büyük yalpalamalara dönmemesi. Bize lütfen 35 yaş altı kimsenin adını sanını duymadığı ikinci bir Ekmeleddin vakasıyla gelmeyin... İkinci sözüm, HDP’ye. Elinizdeki en parlak aktör, Selahattin Demirtaş. Daha ne bekliyorsunuz? Var mı sahiden hem HDP’lilerin, hem de HDP’ye küskün kesimlerin oyunu alabilecek, muhafazakâr Kürtlerin kırık kalplerine dokunacak ve bir de üstüne üstlük yüzde 10 barajını geç
Totem tutmadı sizin galiba
2;)Medyaya da bir çift lafım var ancak söylemek anlamlı mı bilemiyorum. Medyamız artık bir parodiye dönüştü. Haber yapmamak, yaparsa sormamak, sorarsa yazmamak üzerine tuhaf bir habercilik stili gelişti. HDP’yi görmez, İYİ Parti’yi yazmaz, CHP’den hazzetmez. Sadece bilmenizi isterim ki, bu durum bu halkın gözünden kaçmıyor. İYİ Parti’ye eleştirim, demokrasi konusunda sesini yükseltmemesi. Evet, Türkiye’de insanlar huzur istiyor, daha iyi yönetim istiyor ancak demokrasi ve özgürlük de istiyor. Nüfusun yüzde 80’i, bir biçimde Avrupalı bir Türkiye’de yaşamak istediğini söylüyor. İYİ Parti’den bu
@merpol1 üstad boş boşuna hikaye anlatmışın..zahmet etmişsin..hepsi fasa fiso..
4:)Millet geçim derdi dertli, dört nala koşan akaryakıt zammının, dolayısıyla hayatın bütün alanlarına yansıyan zamların peşinden yetişmeye uğraşırken Ankara’daki beylerin erken seçim kararı alması ve bir de bu tarihi üniversite sınav tarihi ile çakıştırmaları ciddi oy kaybını beraberinde getirecektir. Yaşanan ekonomik kriz nedeni ile aileler zaten mağdur idiler bir de bu yanlış tarih ilanı ile gençleri de mağdur ettiler. Mağduriyet katlandı. Mağdur edenlerin mamur ve memnun edileceklerini düşünmek herhalde çok fazla iyimserlik olur. Büyükler  gençlere çok ayıp ettiler.
hayırlısı olsun
zirve değil o çukur çukur...
ciksin 99 dan once emeklilik haklarini versin bakin nasil oy oluyo.sahsen ben kim hakkimi verirse oy verebilirim
Diğer Haberler
24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

24 Haziran erken seçimleri öncesinde Devlet Bahçeli'den olay yaratacak Abdullah Gül açıklaması

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Trump'tan 1915 olayları açıklaması

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

Erbakan Ödülleri töreninde Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu salona birlikte girdi

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

24 Haziran erken seçimleri öncesinde İYİ Parti'de istifa şoku!

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.