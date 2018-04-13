CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.
Kılıçdaroğlu, partisince düzenlenen Belediye Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Konya’da, toplantının ardından Mevlana Müzesi'ne ziyarete bulunarak, dua etti.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar'dan müzede yapılan çalışmalar ve Mevleviliğe ilişkin bilgi alan Kılıçdaroğlu'na ziyarette, CHP'li belediye başkanları da eşlik etti.
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