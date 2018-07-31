Kılıçdaroğlu, milletvekili Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçirdiği beyin kanaması sonrası tedavi altına alınan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumu hakkında hastane yetkililerinden bilgi aldı.
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İbni Sina Hastanesi'nde tedavisi süren milletvekili Erdin Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi almak için hastaneye geldi. Kılıçdaroğlu'nu Başhekim Prof. Dr. Bahattin Güzel ve yetkililer karşıladı. Daha sonra hastaneye geçen Kılıçdaroğlu, burada doktorlardan Erdin Bircan'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Çıkışta açıklamalarda bulunan Başhekim Prof. Dr. Bahattin Güzel, Iğdır'da gerekli müdahalenin yapılmasının ardından Erdin Bircan'ın dün akşam hastanelerine getirildiğini belirterek, "Şu anda yoğun bakımda tedavi görüyor. Dün yapılan ameliyattan sonra durumu biraz daha iyiye gitti. Bugün çekilen tomografileri de uygun görülüyor. İnşallah tedavisi devam edecek. Biraz daha sabırla tedaviye devam edeceğiz" dedi.
Kılıçdaroğlu ise "Genel olarak hastanın durumunun iyi olduğu ifade edildi. Ailesi ile hekim arkadaşlar ile görüştük. Ellerinden gelen bütün çabayı hekim arkadaşlarımız gösteriyorlar. Biz onlara yürekten teşekkür ediyoruz. İnşallah kısa süre içerisinde sağlığına kavuşur ve parlamento görevine dönmüş olur" diye konuştu.
Bu arada, Kılıçdaroğlu'na hastane çıkışında vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Görüntü dökümü
-Kılıçdaroğlu'nun hastaneye gelişi
-Kılıçdaroğlu'nun karşılanması
-Açıklamalar
-Kılıçdaroğlu'na ilgi
-Detay
Mustafa TURAPOĞLU-Muhammet BAYRAM/ANKARA,(DHA)-
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