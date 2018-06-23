Kılıçdaroğlu: Muharrem beye vereceğiniz destek, demokrasiye vereceğiniz destektir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin dünyanın her ülkesinde en saygın kesimi oluşturduğunu belirterek, kendisi de öğretmen olan Muharrem İnce'ye oy istedi. Kılıçdaroğlu, "Muharrem beye vereceğiniz her destek, demokrasiye vereceğiniz destektir" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Gölbaşı İlçesi'nde meslek odaları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile bir araya geldi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Kılıçdaroğlu, yarın yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için halktan sandığa gidip oy vermesini istedi. Kılıçdaroğlu, iki boyutlu bir seçim olacağını söyleyerek, "Ya demokrasiden yana, ya da tek adam rejiminden yana oy kullanacağız" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ BÜTÜN MUHTARLARDAN OY İSTİYORUZ'

Salonda bulunan muhtarlara seslenen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Muhtarlarla ilgili güzel projelerimiz var. Ayın 25'inde güzel bir Türkiye'ye uyanırsak, muhtarlarla ilgili yeni bir sayfa açacağız. Biz muhtarların önemli olduğunu biliyoruz. Yüzün üstünde kanunda muhtar adı geçer, ama muhtarların bir temel muhtarlık kanunu yoktur. İlk yapılması gereken şey, bir temel muhtarlık kanunun çıkarılmasıdır. Bununla ilgili hazırlığımızı yaptık. Her mahallede veya köyde kim fakirdir bunu en iyi bilen muhtardır. O zaman sosyal yardımların muhtar aracılığıyla dağıtılması lazım. Muhtar sosyal yardımları yapar, emin olur, adaletle yapar. Fakir, zengin ayrımı yapmaz. Muhtarların oturacağı makam olması lazım. Bazı yerlerde bizim belediyeler yapıyor. Ama bu belediyeye bırakılacak iş değil, devletin yapması lazım. Bunun çözülmesi lazım. Muhtarlık bir kurum mu, evet. Niye sizin ayrı bir bütçeniz yok. Seçimle gelen her organın bütçesi var, muhtarların yok. Türkiye'deki bütün muhtarlardan oy istiyoruz. Kendi geleceğini düşünüyorsanız, 'muhtarlar da demokrasinin temel taşı' diyorsanız, bunların sözünü veren siyasi partiye 'evet' oyunuz verin."