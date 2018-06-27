Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınlarının açtığı 1,5 milyon liralık tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, davanın kabulü karar verilmesini ve sözlü yargılamaya geçilmesini talep etti.

YEMİN TEKLİF ETTİ

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dosyaya gelen evraklara ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ederek, “Biz hangi konuşmada hangi sözler üzerinden tartışma yapacağımızı ve delillerimizi sunacağımızı belirtmek zorundayız. Şu anda belgeler sunuyorum. Bunlar genel başkanımızın iddialarını doğrular niteliktedir. Ayrıca Özdemir Bayraktar dışındaki davacılara dava konusu olguların doğruluğunun ispatlanması konusunda yemin teklif ediyoruz. Sözlü yargılama evresine geçilmesine muvafakatımız yoktur” dedi.