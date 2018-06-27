HABER

Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 13:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakınlarının Man Adası’ndaki bir şirkete milyonlarca dolar gönderdiği iddiası üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhinde açılan davada, Kılıçdaroğlu’nun avukatı dava konusu olguların doğruluğunun ispatlanması için yemin teklif etti. Mahkeme, yemin delilinin davanın uzatılmasına neden olacağını belirterek, talebi reddetti.

Kemal Kılıçdaroğlu’na kötü haber

Sözcü'den Sevgim Begüm Yavuz'un haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 Kasım 2017 tarihindeki partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının Man Adası'ndaki bir şirkete milyonlarca dolar yolladığı iddiası üzerine, Cumhurbaşkanı ve yakınlarının açtığı 1,5 milyon liralık tazminat davasının görülmesine devam edildi.

Anadolu 20. Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki duruşmada söz verilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının avukatı Ferah Yıldız, davanın kabulü karar verilmesini ve sözlü yargılamaya geçilmesini talep etti.

YEMİN TEKLİF ETTİ

Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, dosyaya gelen evraklara ilişkin beyanda bulunmak için süre talep ederek, “Biz hangi konuşmada hangi sözler üzerinden tartışma yapacağımızı ve delillerimizi sunacağımızı belirtmek zorundayız. Şu anda belgeler sunuyorum. Bunlar genel başkanımızın iddialarını doğrular niteliktedir. Ayrıca Özdemir Bayraktar dışındaki davacılara dava konusu olguların doğruluğunun ispatlanması konusunda yemin teklif ediyoruz. Sözlü yargılama evresine geçilmesine muvafakatımız yoktur” dedi.

Mahkeme hakimi Memun Kılıç, yemin delilinin somut uyuşmazlığı çözmekten ziyade davanın uzatılmasına neden olacağını belirterek, Avukat Çelik'in yemin talebinin reddine karar verdi.

‘YEMİN DELİLİNE DAYANIYORUM'

Yemin talebi reddedilen Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, “Hukuksuzluk yapıyorsunuz. Ben yemin deliline dayanıyorum. Bu davada delillerimiz toplanmayarak usulsüzlük yapılmıştır. Yemin talebimiz de usulsüzce reddedilmiştir. Yasal haklarımı kullanmak üzere süre talep ediyorum” dedi.

Dava dosyasını inceleyen mahkeme hakimi, Celal Çelik'e bütün delillerini sunduklarını söyledi. Davacılar avukatı Ferah Yıldız ise sözlü yargılama evresine geçilmesine istedi.

Sözlü yargılama evresine geçilmesine karar veren mahkeme, duruşma günü ve saatinde mahkemede hazır bulunulmadığı takdirde, hazır olmayan tarafların yokluğunda karar verileceği uyarısında bulunarak duruşmayı erteledi.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Kuşadası ve Selçuk'ta 'Dünya Hava Oyunları' incelemesiKuşadası ve Selçuk'ta 'Dünya Hava Oyunları' incelemesi
Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonuAtatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu erdoğan man adası

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

Emekliye müjde! 355 TL verilecek

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

İYİ Parti Cumhur İttifakı'na mı katılacak? Flaş iddia

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

Adil Öksüz'ün kayınvalidesine istenen ceza belli oldu

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

'Biz ne dersek o olacak' diyen MHP'li Sefer Aycan, Bahçeli tarafından görevinden alındı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Adıyaman'da düşen uçağın pilotun son görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Korkunç olay! Karısını öldürüp, intihar etti

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

Skandal! Annen ve kızın ölür tehdidi deşifre oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.