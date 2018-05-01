Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sürpriz bir şekilde önceki genel başkan Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Başbaşa gerçekleşen yarım saatlik ziyarette Kılıçdaroğlu, siyasetteki son gelişmeleri anlattı. CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da Baykal’ın görüşünü aldı. Deniz Baykal’a birkaç isim açıklayan Kılıçdaroğlu nihai kararını da cuma günü açıklayacakları söyledi.
VEKİLLİK TEKLİF ETTİ İDDİASI
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun desteğine karşılık Baykal'a vekillik teklif edildiği konuşuluyor
İKİNCİ ZİYARET
Kemal Kılıçdaroğlu, 10 gün önce de Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret etmişti. Önceki gün yaptığı açıklamada Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Baykal’ın milletvekililiği adaylığı konusunu konuşmadıklarını söylemiş ancak “Genel başkanımız ne isterse o yapılır” demişti.
BAŞBAŞA YARIM SAAT GÖRÜŞTÜLER
Bugünkü görüşmede milletvekili adayları konusunda da Baykal’la fikir alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, başbaşa yarım saatlik görüşmeden saat 14:45’de ayrıldı.
AYRINTILAR GELECEK...
Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor
İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu
IŞİD'den kan donduran vahşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay
104 yaşındaki adam 'Çok yaşadım' dedi, gözünü kırpmadan öldürülmeyi istedi
10 kişilik gasp çetesinin liderini görenler şaştı kaldı!
İran ABD'yi tehdit etti: Vurursanız, vurulursunuz!
Kim Kardashian hiç uslanmıyor! Bu kez çırılçıplak
Seçim öncesi 28 Şubat operasyonu mu geliyor?
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Atmadan önce iki kez düşünün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum