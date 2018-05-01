HABER

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 18:16 | Son Güncelleme

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hastanede tedavisi devam eden Deniz Baykal'ı ziyaret etti. Kılıçdaroğlu'nun cuma günü kesinleşecek olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayları konusunda da Baykal'ın görüşünü aldığı öğrenildi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun desteğine karşılık Baykal'a vekillik teklif ettiği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu'nun Baykal ziyareti sonrası ilginç iddia! Adaylık teklif etti!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün sürpriz bir şekilde önceki genel başkan Deniz Baykal’ı tedavi gördüğü Gülhane Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ziyaret etti. Başbaşa gerçekleşen yarım saatlik ziyarette Kılıçdaroğlu, siyasetteki son gelişmeleri anlattı. CHP lideri, Cumhurbaşkanı adayı konusunda da Baykal’ın görüşünü aldı. Deniz Baykal’a birkaç isim açıklayan Kılıçdaroğlu nihai kararını da cuma günü açıklayacakları söyledi.

VEKİLLİK TEKLİF ETTİ İDDİASI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Baykal'ı hastanede ziyaret etti. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun desteğine karşılık Baykal'a vekillik teklif edildiği konuşuluyor

İKİNCİ ZİYARET

Kemal Kılıçdaroğlu, 10 gün önce de Deniz Baykal’ı hastanede ziyaret etmişti. Önceki gün yaptığı açıklamada Baykal’ın sağlık durumunun iyi olduğunu, Türkiye’deki gelişmeleri yakından izlediğini belirten Kılıçdaroğlu, Baykal’ın milletvekililiği adaylığı konusunu konuşmadıklarını söylemiş ancak “Genel başkanımız ne isterse o yapılır” demişti.

BAŞBAŞA YARIM SAAT GÖRÜŞTÜLER

Bugünkü görüşmede milletvekili adayları konusunda da Baykal’la fikir alışverişinde bulunan Kılıçdaroğlu, başbaşa yarım saatlik görüşmeden saat 14:45’de ayrıldı.

AYRINTILAR GELECEK...

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon! Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na operasyon!
Devlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklamasıDevlet Bahçeli'den Abdullah Gül açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler Kılıçdaroğlu'ndan 'Org. Hulusi Akar' iddiası hakkında sert sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu Ankara deniz baykal

En Çok Okunan Haberler

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Kuşum Aydın'ın bu halinden eser kalmadı!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Enes Batur'un Youtube'dan kazandığı para dudak uçuklatıyor!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

Müstehcen fotoğraflarını öğrencisine gönderen öğretmene büyük şok!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

24 Haziran seçimleriyle ilgili son ankette çarpıcı sonuçlar!

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

TSK duyurdu: 'Malik' sağ olarak ele geçirildi

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Kendi ölümünü canlı yayınladı! Korkunç olay

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

İran'dan İsrail'e sert yanıt: Sürpriz karşılık vereceğiz ve pişman olacaksınız!

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

"Antikapitalist Müslümanlar ölen işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

Muğla'dan sonra Manisa'da da deprem! Ege Bölgesi beşik gibi sallanıyor

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

İrfan Değirmenci CHP'den milletvekili aday adayı oldu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

Memurluk kalkıyor mu? Bakan Sarıeroğlu canlı yayında noktayı koydu

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'den Ülkücülere çok kritik erken seçim uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.