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Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 14:13 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre, İçişleri Bakanlığı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran teröristin Kars'taki operasyonda etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Teröristlerin 2016 yılı ağustos ayında Artvin'deki saldırısında 1 asker şehit düşmüştü.

Artvin'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.

ARTVİN'DEKİ SALDIRIDA NE OLMUŞTU?

2016 ağustosunda Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu hedef alınmıştı.

Kars'a giden Kemal Kılıçdaroğlu, buradan Artvin’in Şavşat ilçesini ziyaret etmiş, Şavşat'tan Ardanuç ilçesine doğru hareket eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna silahlı saldırı düzenlenmişti.

CHP konvoyunun önünde güvenliği sağlayan askeri araçta bulunan askerler, Yanıklı köyü yakınlarında bir grup teröristin mevzilendiğini fark etmiş, bu sırada teröristlerin açtığı ilk ateşte askeri aracın sürücüsü er ağır, iki astsubay ise hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlere karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.

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ASKER KURTARILAMADI

Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan er, Artvin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, geniş güvenlik önlemleri altında Şavşat Kaymakamlığı'na geçmişti.

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DHA

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu İçişleri Bakanlığı CHP Artvin

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yalaninizi yesinler...
konvoyuna saldırı falan olmadı adam kendi ağzıyle dedi bizi jandarma çevirdi ilerde çatışma olduğunu söyledi bizde buraya geldik diye niye yalan haber yapıyorsunuz hala.
@destere44 tabi canım konvoy çatışmayı seyretmeye gitmiştir.beyin nerede kaldıysa git bul.bir gün lazım olur
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