Kılıçdaroğlu'nun konvoyuna saldıran Behçet Avras isimli terörist öldürüldü

Artvin'de CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun içinde bulunduğu konvoya saldırı düzenleyen ve bir Jandarma erinin şehit edilmesine neden olan Velat (K) Behçet Avras isimli terörist etkisiz hale getirildi.

ARTVİN'DEKİ SALDIRIDA NE OLMUŞTU?



2016 ağustosunda Artvin'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konvoyu hedef alınmıştı.

Kars'a giden Kemal Kılıçdaroğlu, buradan Artvin’in Şavşat ilçesini ziyaret etmiş, Şavşat'tan Ardanuç ilçesine doğru hareket eden CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna silahlı saldırı düzenlenmişti.

CHP konvoyunun önünde güvenliği sağlayan askeri araçta bulunan askerler, Yanıklı köyü yakınlarında bir grup teröristin mevzilendiğini fark etmiş, bu sırada teröristlerin açtığı ilk ateşte askeri aracın sürücüsü er ağır, iki astsubay ise hafif şekilde yaralanmıştı. Teröristlere karşılık verilmesi üzerine çatışma çıkmıştı.

ASKER KURTARILAMADI



Yaralı askerler, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan er, Artvin Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, geniş güvenlik önlemleri altında Şavşat Kaymakamlığı'na geçmişti.

DHA

