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'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya, "Kılıçdaroğlu'nun Çorum'da İmam Hatip Lisesi'nde okuyan bir kız öğrencinin tüm eğitim masraflarını karşıladığını ve ona 'manevi kızım' dediğini" söyleyerek "çok şaşırdık" dedi.

'Kılıçdaroğlu'nun manevi kızı İmam Hatip'te okuyor'

Genç İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Muhammet Samet Akkaya ve yönetimi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyareti dikkat çekti.

"BİZİ GAYET SICAK KARŞILADI"

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Akkaya, o gün sadece CHP değil, AK Parti ve MHP'yi de ziyaret ettiklerini söyledi. CHP'den kendilerine davet geldiğini söyleyen Akkaya, "Sonuçta bizim dinimizde, inançlarımıza göre, birisi sizi davet ettiği zaman, davete icabet etmek sünnettir. Bizde davete icabet edilmesi gerektiğini düşünerek davete icabet ettik. Orada bulunmamızın ve bütün siyasi partileri ziyaret etmemizin tek sebebi, birlik ve beraberlik mesajı verebilmekti. Sonuçta bu ülkede tek bir parti yok, onlarca siyasi parti var ve CHP de Türkiye'nin bir siyasi partisi. Biz de bu mesajı vermek üzere AK Parti, MHP ve CHP ile görüştük. Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştük. Kendisi gayet sıcak bir tavırla karşıladı bizleri, Meclis'teki makamında misafir etti. 45 dakikalık bir görüşmemiz oldu ve görüşmenin ardından ayrıldık" dedi.

"BİZ KİMSENİN ARKA BAHÇESİ DEĞİLİZ"

"Her şeyden önemlisi imam hatiplerin bir siyasi partiye bağlı olmaması gerekiyor" diyen Akkaya, şöyle konuştu:

"Şöyle ki, imam hatiplerin bütün partilere seslenmesi, bütün partilere hitap etmesi gerekiyor. Sonuçta imam hatiplerde din adamları yetişiyor. Bu din adamları tek bir partiye göre cevaz verirse olmaz. Tek bir siyasi partiye hitap ederse olmaz. Sonuçta Türkiye'de birden çok parti mevcut. Genç İmam Hatipliler Derneği tüm siyasi partilere eşit mesafede yaklaşmaya çalışan bir dernek. Bu yüzden birlik ve beraberlik mesajlarını her defasında vurguluyor. Kesinlikle bir siyasi partiye bağlı değil. Biz her zaman şunu savunuyoruz. Biz hiç kimsenin arka, ön veya yan bahçesi değil aksine ana bahçesi olup herkesi verdiğimiz meyvelerden faydalandırmak için varız."

"KILIÇDAROĞU'NUN MANEVİ KIZI İMAM HATİP'TE OKUYOR"

Kılıçdaroğlu'nun sıcak karşılaması karşısında şaşırdıklarını söyleyen Akkaya, "Çünkü böyle bir sıcak karşılama beklemiyorduk. Kendisine Atatürk'ün 1923 yılında Zağnos Paşa Camisi'nde okuduğu hutbeyi hediye ettik. O da bize Atatürk'ün Nutuk kitabını hediye etti. Kendisi sohbet esansında Çorum'da, manevi kızım dediği ve bütün eğitim masraflarını üstlendiği birisinden bahsetti. İmam Hatip'te okuduğunu söyledi. Tabi bizde buna çok şaşırdık" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
buda islami cikarlari icin kullanan akp li yobazlara kapak olsun.
@soner_1970_gyfug tabi tabi
islamı siyasete alet ediyorlar diyen siz yobazlara kapak olmuş gibi geldi. seçim öncesine denk gelmesiden de anlamıyorsan. harbi örümcek kafasınız
islamı siyasete alet ediyorlar diyen siz yobazlara kapak olmuş gibi geldi. seçim öncesine denk gelmesiden de anlamıyorsan. harbi örümcek kafasınız
@soner_1970_gyfug 1/4 domuz eti geldi aklıma her nedense?:))) Seçim aciklaninca başladılar gene,namaza ne zaman başlıyor:))))
tabi tabi secim yaklasiyor zafere giden heryol mubah brawo ama hizli giris yaptiniz
@soner_1970_gyfug ramazanda CHP genel merkezinde kuran okunsun,hatim indirilsin,iftar çadırları kurulsun,cübbeli hoca genel merkezde vaaz versin,yurubeee kilictaroglu devamında inşaallah bunları bekliyoruz,ya bide sakal bıraksın ,haydi namazaaaa.
Her akp liyi Atatürk düşmani, her chp liyi din düşmani olarak gorenler yuzunden bu haldeyiz. Allah a şukur Muslumanim ve Atatürkcüyüm..
@mehmetali_arda_1988 müslümanım derken akp liyim kastetmiyorsun umarım.Chpliler akepelilerden daha müslüman da...
palavra palavra palavra
mynet reklama başlamışsın hemen tabi para lazım sizede ....
imam hatipler adına atk açıp böyle konuşma hakkını bu kişiye kim vermiş ya..
KİMİN MÜSLÜMAN KİM GERÇEK İMANLI İTİKATLI İŞTE ALLAH BİLİR SARAYLARDA YAŞA 80 MİLYONUN KUL HAKKI VAR BENDEN YANA HARAM OLSUN
ulan erbakanın kemikleri sızlıyor koca partiyi fetöye kaptırdınız çüş be yuh size
akp'lilerden daha fazla Allahtan korktugu kesin..
seçim tarihi bellli olduya artık oy toplamak için sayın kılıçtaroğlunun 1 ayağının hacda olduğu bile söylenir (::::
akplilerden daha fazla Allahtan korktugu vicdani oldugu kesin..
o da birşey mi ,siz Kılıçdaroğlu nun hafız olduğunu biliyirmuydunuz,kimse bilmez ama onda hafızlık da var yarın birgün külliyede kuran okursa şaşmayın.. yeter ki oy gelsin millet inansın ,vay Türkiyem vay,bir başörtüsü için bu memlekette neler yaptılar simide sirinlik olsun diye millete yaptıklarina bak...
şaşıracak ne var kı
kılıçtaroğlu namaz kılıyor, kılıçtaroğlu hacca gidecek , kılıçtaroğlu bu ramazan oruç tutacak var mı başka haber !!!!
hahahaha şaka gibi yaa bunada
Saadet ve Demokrat Parti'nin adayı Kılıçdaroğlu.İnşallah İyi Parti'nin adayı da o olur.En az %60 ile ilk turda biter iş.Sonrasi ise,işinin ehli,gerçekten ülke sevdalıları ve eğitimli kişiler ile yeni bir Türkiye...
@tayfunaka çiftlik bankı gerçekten bankla sanan bir adam, daha ssk yı yönetemeyip batırmış nasıl oldu bende anlamadım diyen adam ülkeyi ne hale getirir allah korusun mersin güneydoğumuzun incisi diyen izmir akdenizin güzel bir ili diyen adam ülkeyi nasıl yönetir ya şakamısınız siz
dini istismar işte tamda budur geçmişte kara çarşaflılara rozet takanların yeni oyunları, dindar adam dini vecibelerini yerine getirince dini istismar derler
@adrese1 Kesin birşey yok kanki,relaks.Abdullah Gül de olabilir...Biz de aday çok:)) ;)
mynet seçim çalışmalarına başladı...
AKP BİR İMAM HATİPLİ YE HAİNLİK YAPAN BİR PARTIDIR
Tebrikler. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az...
Niye şaşırdınız Kılıçdaroğlu İnsan sizin cinsinizden değil.
kimsenin hayrı kimseyi ilgilendirmez zaten bir hayrın ifşa edilmesi doğru değildir bir yerden yapar bir yerden yıkarsın öyle de bir şey var
olması gereken budur. keşke siyasi liderler de biraraya gelebilseler. ekranlarda tartışabilseler.
Bunlar Halkı aptal sanıyor.Şimdiye kadar neden ortada yoktu şimdi seçim zamanında piyasaya sürüldü
Artık bu gerçeğide ülke olarak öğrenmiş olduk.
İmam hatipler kapatılmasın.
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