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Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldırı planında korkunç ayrıntı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 12:04 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe yönelik terör örgütü IŞİD'in saldırı girişiminin, örgüt tarafından Almanya'nın Berlin, Fransa'nın Nice, İngiltere'nin Londra, İspanya'nın Barselona, Belçika'nın Antwerp ve ABD'nin New York kentinde düzenlenen eylemlerle benzer nitelikteki 'yalnız kurt' taktiğiyle planlandığı belirlendi. İddianamede korkunç detaylar yer aldı...

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldırı planında korkunç ayrıntı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe yönelik terör örgütü IŞİD'in saldırı girişiminin, kamuoyunda daha çok infial yaratmak amacıyla "yalnız kurt" taktiğiyle planlandığı belirlendi.

Zanlı Oğuzhan K.'nin silahlı terör örgütü IŞİD'den aldığı talimat doğrultusunda Kayseri'den kiraladığı minibüsle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu zanlılar Selim İ., Kadir K., Abdullah A. ve Selahattin A., tutuksuz şüpheliler Burhanettin K, Ahmet K, Ayla K, Ferhat K, Ahmet T. ve Seyit K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

'YALNIZ KURT' TAKTİĞİ

IŞİD'in sözde emiri olduğu belirtilen Oğuzhan K. ile zanlının yakalanmasının ardından Kayseri'de gözaltına alınan Emre E., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö. hakkında "anayasayı ihlal etmek" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dosyası ise suç yeri Kocaeli olduğu için diğer şüphelilerin dosyasından ayrılarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

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İddianamede, saldırı girişiminin, terör örgütü IŞİD tarafından Almanya'nın Berlin, Fransa'nın Nice, İngiltere'nin Londra, İspanya'nın Barselona, Belçika'nın Antwerp ve ABD'nin New York kentinde düzenlediği eylemlere benzerliğine dikkati çekildi. IŞİD üyelerinin "yalnız kurt" olarak adlandırılan taktikle kamyon/minibüs gibi araçlar kullanılarak kalabalık topluluklara saldırı düzenlediği ve bu eylemlerde birçok insanın öldüğü ve yaralandığına işaret edilen iddianamede, "Somut olayımızda da silahlı terör örgütü IŞİD'in talimatları doğrultusunda şüpheliler Oğuzhan K., Emre E., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö.'nin CHP Genel Başkanının içerisinde bulunduğu yürüyüş grubunun hedef seçildiği, Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara Güven Park'tan başlayan 'Adalet' yürüyüşünün Kocaeli-Sakarya güzergahından hareketle İstanbul'da sonlandırılması planlanan bölümünün önem arz ettiği, kamuoyunda daha çok infial yaratmak amacıyla saldırının özellikle bu bölümüne yönelik 'yalnız kurt' taktiğiyle planlandığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, saldırı girişiminin, 5 Temmuz 2017'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan kişinin, IŞİD üyelerince bir minibüs kiralandığı şeklindeki ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu ortaya çıkarıldığı belirtildi. İhbar üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlıları takibe aldığı kaydedilen iddianamede, bunun sonucunda Oğuzhan K. tarafından bir iş yerinden kiralanan ve diğer şüpheliler Emre E., Ali M. ve Kaan A. ile IŞİD'den alınan talimatla yürüyüşe yönelik bu araçla saldırı planladıklarının tespit edildiği bildirildi.

SALDIRI TALİMATI PROGRAMDA

İddianamede, polis ekiplerinin takibi sonucunda Kocaeli D-100 karayolu Köse köy ışıklarında durdurulan minibüste gözaltına alınan Oğuzhan K.'nin, eylem talimatını cep telefonundan gelen mesajla aldığı bilgisine de yer verildi. Zanlının yakalanma esnasında cep telefonundan, kendiliğinden mesajları silme özelliği olan bir programdan mesajlaştığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, zanlının telefonunda "gt44" adıyla kayıtlı kişice gönderilen iletide "Yaklaşınca camlarını kilitle, öncelikle hedefin liderleri olsun, güç yetiremezsen en uygun yerden gir. Emniyet kemerini bağla, kapılarını, pencerelerini kilitle, durma hiç durma, uygun bir yere hattı kır at, sonra telefonunu at..." şeklinde ifadeler bulunduğuna dikkati çekildi.

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Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan K., 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de yürüyüş güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada Kayseri ve Kocaeli'de gözaltına alınan zanlı sayısı 15'e yükselmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü DEAŞ IŞİD

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
yaptıran da yakalayan da aynı ikdidar
Kılıçtaroglunu bunlar neden öldürmek istiyorlar. Dini siyasete alet etmedi elinde kuran haram yeyip hırsızlık yapmadı, Makara bakara demedi. Dini eyitim veriyoruz diyen Ensar vakfında erkek çocuklara tecavüz edenleri savunup birkereden birşey olmaz demedi, Suriyede ABD ile onları yapılandırıp sonra da satmadı. Dertleri ney acaba. Anlayan varmı. Yoksa çocukları abd de egitim görmedi diyemi.
yaptıklarını say bide.
adamsın kardeşim.nokta.
Yalan külliyen yalan.Hepsi Kılıçdaroğlunun reklamını yapmak için yapılan yüzlerce senaryodan biri,icraat olmayınca taraftarları kafayı böyle şeylere yoruyorlar.Hem bu örgütler kardaş müttefiklerini niye ortadan kaldırsınlarki.?
@bahattinsopaci IŞİD i Türkiye de besleyip büyüten akp iktidarına ne diyorsun?
@stastemir İşte İsrail ve chp aynı sözü söylüyor
iyide bu kk na neden terör örgütleri saldırır ki..adam zaten illegal örgütlerin babası gibi hepsine sahip çıkar..tabiki bütün solcu ve atatürkçüleri ayırıyorum. çünkü şu anki chp ve kk atatürkün partisi olamaz.
kiralık araçlarda, nerede olduklarını tespit ettiren çip(chip) var.
Hepsi yalan dirisi para etmez ölüsü baş belası olur kim ne yapacak ke malı
tiyatro
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