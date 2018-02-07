Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne saldırı planında korkunç ayrıntı

IŞİD'in sözde emiri olduğu belirtilen Oğuzhan K. ile zanlının yakalanmasının ardından Kayseri'de gözaltına alınan Emre E., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö. hakkında "anayasayı ihlal etmek" ve "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dosyası ise suç yeri Kocaeli olduğu için diğer şüphelilerin dosyasından ayrılarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Zanlı Oğuzhan K.'nin silahlı terör örgütü IŞİD'den aldığı talimat doğrultusunda Kayseri'den kiraladığı minibüsle, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun başlattığı yürüyüşe katılanlara saldırı planladığı iddiasıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 15 kişiyle ilgili iddianame hazırlandı. Tutuklu zanlılar Selim İ., Kadir K., Abdullah A. ve Selahattin A., tutuksuz şüpheliler Burhanettin K, Ahmet K, Ayla K, Ferhat K, Ahmet T. ve Seyit K. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla hazırlanan iddianame Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe yönelik terör örgütü IŞİD'in saldırı girişiminin, kamuoyunda daha çok infial yaratmak amacıyla "yalnız kurt" taktiğiyle planlandığı belirlendi.

İddianamede, saldırı girişiminin, terör örgütü IŞİD tarafından Almanya'nın Berlin, Fransa'nın Nice, İngiltere'nin Londra, İspanya'nın Barselona, Belçika'nın Antwerp ve ABD'nin New York kentinde düzenlediği eylemlere benzerliğine dikkati çekildi. IŞİD üyelerinin "yalnız kurt" olarak adlandırılan taktikle kamyon/minibüs gibi araçlar kullanılarak kalabalık topluluklara saldırı düzenlediği ve bu eylemlerde birçok insanın öldüğü ve yaralandığına işaret edilen iddianamede, "Somut olayımızda da silahlı terör örgütü IŞİD'in talimatları doğrultusunda şüpheliler Oğuzhan K., Emre E., Ali M., Kaan A. ve Fatih Ö.'nin CHP Genel Başkanının içerisinde bulunduğu yürüyüş grubunun hedef seçildiği, Kılıçdaroğlu'nun, Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasını protesto etmek amacıyla Ankara Güven Park'tan başlayan 'Adalet' yürüyüşünün Kocaeli-Sakarya güzergahından hareketle İstanbul'da sonlandırılması planlanan bölümünün önem arz ettiği, kamuoyunda daha çok infial yaratmak amacıyla saldırının özellikle bu bölümüne yönelik 'yalnız kurt' taktiğiyle planlandığı" değerlendirmesinde bulunuldu.

İHBARLA ORTAYA ÇIKTI

İddianamede, saldırı girişiminin, 5 Temmuz 2017'de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü 155 Polis İmdat hattını arayan kişinin, IŞİD üyelerince bir minibüs kiralandığı şeklindeki ihbarı üzerine başlatılan çalışma sonucu ortaya çıkarıldığı belirtildi. İhbar üzerine geniş çaplı soruşturma başlatan Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin zanlıları takibe aldığı kaydedilen iddianamede, bunun sonucunda Oğuzhan K. tarafından bir iş yerinden kiralanan ve diğer şüpheliler Emre E., Ali M. ve Kaan A. ile IŞİD'den alınan talimatla yürüyüşe yönelik bu araçla saldırı planladıklarının tespit edildiği bildirildi.

SALDIRI TALİMATI PROGRAMDA

İddianamede, polis ekiplerinin takibi sonucunda Kocaeli D-100 karayolu Köse köy ışıklarında durdurulan minibüste gözaltına alınan Oğuzhan K.'nin, eylem talimatını cep telefonundan gelen mesajla aldığı bilgisine de yer verildi. Zanlının yakalanma esnasında cep telefonundan, kendiliğinden mesajları silme özelliği olan bir programdan mesajlaştığının tespit edildiği vurgulanan iddianamede, zanlının telefonunda "gt44" adıyla kayıtlı kişice gönderilen iletide "Yaklaşınca camlarını kilitle, öncelikle hedefin liderleri olsun, güç yetiremezsen en uygun yerden gir. Emniyet kemerini bağla, kapılarını, pencerelerini kilitle, durma hiç durma, uygun bir yere hattı kır at, sonra telefonunu at..." şeklinde ifadeler bulunduğuna dikkati çekildi.

Kayseri'den kiraladığı minibüsü, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak başlattığı yürüyüşe katılanların üzerine sürerek saldırı planladığı belirlenen Oğuzhan K., 5 Temmuz 2017'de Kocaeli'de yürüyüş güzergahında yakalanmıştı. Korkmaz ile bağlantılı kişilere yönelik genişletilen soruşturmada Kayseri ve Kocaeli'de gözaltına alınan zanlı sayısı 15'e yükselmişti. (AA)