KILIÇDAROĞLU:  O HAKİMİN DERHAL O GÖREVDEN İSTİFA ETMESİ LAZIM

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçen gün Danıştay'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım" "Sorun kıraathane açmak değildir. İşsizler ordusunu bir yere toplamak değildir. İşi nasıl bulacaksın sorun budur. Sorun fabrika açmaktır" Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Geçen gün Danıştay'a tayin ettiği hakim kalktı bir tweet attı. Muharrem İnce'yi eleştirdi. Sen hakim misin yoksa o partinin kadın kolları il başkanı mısın? O hakimin derhal o görevden istifa etmesi lazım" dedi.

Kılıçdaroğlu, İstanbul'da 2. Bölge KOBİ Buluşmasına katıldı. "24 Haziran'da sandığa gideceğiz. Bu seçimler sıradan seçimler değil. Bir ülke kendi kaderini belirleyecek" diyen Kılıçdaroğlu, "Biz bu seçimlere diğer partiler gibi önem veriyoruz. İttifaklar oluştu. Bu ittifaklar ne söylüyor? Vaatleri nelerdir? Siyasi partilerin vaatleri nedir? Esnaf, KOBİ, sanayici, çiftçi, emekli için ne düşünüyor ve daha da önemlisi önümüzdeki 50 yıl için ne düşünüyor? Emin olun 16 yıldır ülkeyi yönetenler Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hiç birşey söylemiyorlar. Dikkat buyurunuz. Ülkeyi 16 yıldır yöneten kişi ekonomi konusunu hiç konuşmuyor. Neden konuşmuyor?" diye konuştu.

"ACABA BİR GELECEK VAADİ VAR MI?"

Kıraathane tartışmasına değinen Kılıçdaroğlu, "Sorun kıraathane açmak değildir. İşsizler ordusunu bir yere toplamak değildir. İşi nasıl bulacaksın sorun budur. Sorun fabrika açmaktır. İstihdam yaratmaktır. Merak ediyorum, dikkatle izliyorum. Acaba bir gelecek vaadi var mı? Nüfusumuzun yarısı genç işsizler. Kendini yakıyor. Sanayici intihar ediyor. Neden? Sandığa gideceğiz bir ittifak var. 16 yıldır ülkeyi yönetiyor. Özellikle ekonomi konusunda ağzına bant çekilmiş hiç konuşmuyor. Sadece o onu dedi bu bunu dedi. Eğer karşılıklı tartışmayla sorunlar çözülseydi oturup tartışırdık. Artık yeni bir sürecin içindeyiz. Hızlı değişen dünyaya ayak uydurdunuz uydurdunuz yoksa çağın gerisine düşersiniz. Hiç kimse şu örneği unutmasın. Osmanlı'nın batış nedeni sanayi devrimini kaçırmış olmasıdır. Eğer Osmanlı kaçırmasaydı farklı bir coğrafyada olacaktık. Daha büyük bir coğrafyada olacaktık. Cumhuriyeti kuranların ilk işi kaçırılan sanayi devrimini yeniden yakalamak oldu. Sümerbank, Etibanklar, uçak fabrikalarının temelinin atılması, 1940'lı yıllarda uçak ihraç eder konuma gelmesi bütün bunlar sanayi devrimini yakalamak içindi. Bütün bunlar yapılırken Osmanlı'nın borcu son kuruşuna kadar ödendi. Bugün geldiğimiz noktada sanayi devrimi bitti zaten. Dijital çağdayız. İnsan oğlu tekerleği 3 milyon yılda buluyor. Bugün her saniyede birden fazla buluş var. Bu kadar hızlı değişen dünyada Türkiye'nin yeri neresi olacak. Bunu söyleyen siyasetçi neredeyse yok. Beni kaygılandıran bu. Ben ülkemin geleceği konusunda bir şeyler söylemeliyim demeli siyasetçi. Eğer ülkeyi yönetmeye talipse ben şunları yapacağım demelidir. Bunları söylemiyorsa o kişinin ufku bitmiştir. Ufku bitenlerin ülkeyi yönetme şansları yoktur. KOBİ'ler çok ama çok önemlidir. Artık devasa, binlerce kişinin çalıştığı fabrikalar yok dünyada. Hızlı, değişime ayak uyduran işletmeler vardır. KOBİ'lerin sorunu yok mu? Var. Bu sorunla ilgilenen var mı? Yeteri kadar yok. Önemli olan bir ülkenin üretmesidir. Tüketmesi değil. Önce üretin ki ürettiğinizi tüketesiniz. Eğer birileri engel oluyorsa o zaman Türkiye sınıfta kalır" dedi.