Kılıçdaroğlu, Ordu'daki sel bölgesini inceledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğaya saygılı, doğayla inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan ve sel felaketinde çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bu bölgede bir felaket yaşandığını ve bir vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ailesini ziyaret ettik, başsağlığı dileklerimizi ilettik, Allah rahmet eylesin. En büyük arzumuz can kaybının fazla olmaması." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iklim değişikliklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Tüm dünya biliyor, dolayısıyla doğaya saygılı olmamız lazım, kentlerde yapılaşmayı doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğayla inatlaşmanın hiçbir mantığı, hiçbir gerekçesi yoktur. Doğayla inatlaşırsanız, dere yatağına ev yaparsanız, dere yatağına okul yaparsanız, dere yatağına bina yaparsanız bir süre sonra doğa kendi intikamını alır. Dolayısıyla doğaya saygılı, doğayla inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız."