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Kılıçdaroğlu, Ordu'daki sel bölgesini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 18:44 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: - "Doğaya saygılı, doğayla inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Doğaya saygılı, doğayla inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız." dedi.

Kılıçdaroğlu, Ünye ilçesi Cevizdere mevkisinde bulunan Karadeniz Sahil Yolu'ndaki ulaşımı sağlayan ve sel felaketinde çökme meydana gelen Cevizdere Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Bu bölgede bir felaket yaşandığını ve bir vatandaşın hayatını kaybettiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Ailesini ziyaret ettik, başsağlığı dileklerimizi ilettik, Allah rahmet eylesin. En büyük arzumuz can kaybının fazla olmaması." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, iklim değişikliklerine işaret ederek şöyle konuştu:

"Tüm dünya biliyor, dolayısıyla doğaya saygılı olmamız lazım, kentlerde yapılaşmayı doğaya saygılı yapmamız gerekiyor. Doğayla inatlaşmanın hiçbir mantığı, hiçbir gerekçesi yoktur. Doğayla inatlaşırsanız, dere yatağına ev yaparsanız, dere yatağına okul yaparsanız, dere yatağına bina yaparsanız bir süre sonra doğa kendi intikamını alır. Dolayısıyla doğaya saygılı, doğayla inatlaşmadan bir kentleşme kültürünü geliştirmek zorundayız."

İklim değişikliğinin bunu zorunlu kıldığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Bu çerçevede özellikle belediye başkanlarına büyük görevler düşüyor. Bugün dünyada bir kentleşme yapılırken, yol yapılırken, köprü yapılırken, dere yatakları, yollar, yüz yıllık sis, yüz yıllık kar yağışı, yüz yıllık yağmur yağışları dikkate alınarak kentleşme yapılıyor. Bu çerçevede kent yeniden düzenleniyor, olgunlaştırılıyor." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, bu tür felaketlerden dersler çıkarılması gerektiğinin altını çizdi.

Vatandaşların mal kayıplarının olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu kayıpların kısa sürede sosyal devlet anlayışı içerisinde giderilmesini istedi.

Şiddetli yağış sonucu Cevizdere Köprüsü'nün yıkıldığını anımsatan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Yıkılan bir köprümüz var, eski yıllarda yapılan, eski teknolojiyle yapılan bir köprü. Bu köprü de kısa süre içerisinde tamir edilecek, yanındaki köprüyle birlikte yeni bir köprü yapılacak ve bu köprünün de kısa süre içinde hizmete açılacağı ifade edildi. Ben tekrar tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım kısa süre içerisinde tüm bu acılar son bulmuş olur."

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