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Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 11:04 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU, OYA BERBEROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR (1)   Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor.

KILIÇDAROĞLU, OYA BERBEROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.

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