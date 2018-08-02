Kılıçdaroğlu, Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor (1)

KILIÇDAROĞLU, OYA BERBEROĞLU'NU ZİYARET EDİYOR (1)
Haber-Kamera: Enver ALAS-Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA
CUMHURİYET Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Oya Berberoğlu, Kılıçdaroğlu'nu kapıda karşıladı.
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