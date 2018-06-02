DHA İSTANBUL - KILIÇDAROĞLU, PENDİK'TE KONUŞTU (1)

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER/ İSTANBUL DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Ülkeleri Diplomatik Misyon Temsilcileri ve Anadolu Bosna Sancak Dernek Başkanları ile toplantı yaptı.Toplantının ardından Bosna Sancak Kültür Derneği'nin iftar programına katılan Kılıçdaroğlu iftar saati öncesi bir konuşma yaptı.

Görüntü dökümü:

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-Kılıçdaroğlu'nun konuşması

-Genel ve detaylar

