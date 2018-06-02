KILIÇDAROĞLU PENDİK'TE KONUŞTU(2)

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu;

"Biz Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP'nin çoğunluğu sağladığı gün bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz. And içiyoruz: İlk yapacağımız iş olarak siyasi ahlak kanunu çıkaracağız"

"Beton ekonomisinden üretim ekonomisine geçeceğiz. Çok sayıda firmayı özellikle Güney Doğu'da çok sayıda fabrikayı doğrudan doğruya devlet kuracak.Bu ülkede hiç kimse 'ben işsiz kaldım. İş bulamıyorum' demeyecek. Herkesin işi olacak"

Mehmet İlkay ÖZER-Gökhan ÇELİK/İSTANBUL,(DHA)

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balkan Ülkeleri Diplomatik Misyon Temsilcileri ve Anadolu Bosna Sancak Dernek Başkanları ile toplantı yaptı.Toplantının ardından Bosna Sancak Kültür Derneği'nin iftar programına katılan Kılıçdaroğlu iftar saati öncesi bir konuşma yaptı.

"ÜLKEYE HUZURU VE BEREKETİ GETİRMEYE SÖZ VERİYORUZ"

Yaklaşan seçim öncesi Cumhurbaşkanı adayları Muharrem İnce ve CHP'nin Türkiye'ye vaadinin huzur olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "Bir ülkede işsizlik varsa, 17 milyon yoksul varsa, o ülkde insanlar işsiz olarak aylarını, yıllarını geçiriyorsa,'Biz nasıl iş bulacağız?' diye bir beklentinin içine girmişlerse o ülkede huzur yoktur. Biz Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP'nin çoğunluğu sağladığı gün bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz. And içiyoruz: İlk yapacağımız iş olarak siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Artık üçkağıtçıların parlamentoda olmadığı, ihale takipçilerin parlamentoda olmadığı, milletin haklarının savunulduğu bir parlamentoyu yeniden inşa etmek için ahlakı egemen kılacağız. Dürüstlüğü egemen kılacağız. Birlikte yaşamayı egemen kılacağız" dedi.