Kılıçdaroğlu, Pendik'te sokak iftarına katıldı

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP'nin çoğunluğu sağladığı gün, bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz, ant içiyoruz. İlk yapacağımız, önce bir siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Artık üçkağıtçıların parlamentoda olmadığı, ihale takipçilerinin parlamentoda olmadığı, milletin haklarının savunulduğu bir parlamentoyu yeniden inşa etmek için ahlakı, dürüstlüğü, birlikte yaşamayı egemen kılacağız." dedi. Kılıçdaroğlu, Pendik Sapan Bağları Mahallesi'nde Bosna-Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce düzenlenen sokak iftarına katıldı. Herkesin işi, aşı varsa, herkes rahat geçinebiliyorsa ve akşam evine huzur içinde dönebiliyorsa, o ülkedeki insanların huzur içinde yaşayabildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti: "Bir ülkede işsizlik varsa, 17 milyon yoksul varsa, o ülkede insanlar işsiz olarak aylarını, yıllarını geçiriyorlarsa ve 'Biz nasıl iş bulacağız? Nerede iş bulacağız?' diye bir beklenti içine girmişlerse, o ülkede huzur yoktur. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün, parlamentoda CHP'nin çoğunluğu sağladığı gün, bu ülkeye huzuru ve bereketi getirmeye söz veriyoruz, ant içiyoruz. İlk yapacağımız, önce bir siyasi ahlak kanunu çıkaracağız. Artık üçkağıtçıların parlamentoda olmadığı, ihale takipçilerinin parlamentoda olmadığı, milletin haklarının savunulduğu bir parlamentoyu yeniden inşa etmek için ahlakı, dürüstlüğü, birlikte yaşamayı egemen kılacağız. 1 Ocak 2019'dan itibaren asgari ücret net 2 bin 200 lira olacak. Asgari ücretle herkes rahat geçinebilecek. Vergisi olmayacak asgari ücretin, 2 bin 200 lira net asgari ücretlinin eline geçecek. Bu paranın yüksek bir para olmadığını ben de biliyorum ama en azından asgari ücretlinin rahat nefes alabileceği bir ücret düzeyine asgari ücreti kavuşturmamız gerekiyor."

Kılıçdaroğlu, aile sigortasını getireceklerini belirterek, aile sigortasıyla hiçbir ailenin "Ben yoksulum" demeyeceğini, yoksul ailede kadının hesabına her ay bin lira yatacağını ve kimsenin o ailenin yoksul olduğunu bilmeyeceğini anlattı. Türkiye'de ayda 200-400-500-600-800 lirayla geçinen emekliler olduğunu kaydeden Kılıçdaroğlu, "Emekli aylıkları çok düşük. O zaman emekli aylıklarında da bir kural getireceğiz. Ne zaman? Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı seçildiği, parlamentoda da CHP'nin çoğunlukta olduğu bir düzende. Emekli aylığında en alt sınır bin 500 lira olacak. Hiçbir emekli bin 500 liranın altında emekli aylığı alıyorum demeyecek. Bin 500 liranın da büyük bir para olmadığını biliyorum ama şimdilik böyle başlayalım. İlerde refahı yükselteceğiz, hayat standardını yükselteceğiz, Türkiye'yi bölgenin yıldızı haline getireceğiz." diye konuştu. Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu, CHP'nin parlamentoda çoğunluğu sağladığı düzende çocukların kahvaltısını ve öğle yemeğini okulda arkadaşları ve öğretmenleriyle yiyeceğini dile getirerek, "Hiçbir anne ve baba 'Çocuğum sabah kahvaltısı yapmadı, çocuğum öğle yemeği yemedi' demeyecek. Bunların tamamı ücretsiz ve okulda olacak." dedi.

- "Bütün ülkelerle dost, bütün ülkelerle kardeş olacağız" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'ye Orta Doğu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve dünyanın neredeyse her bölgesinden binlerce insanın geldiğini belirterek, şunları söyledi: "Bu güzel coğrafyada huzuru sağlamanın yolu, bütün komşularımızla barış içinde yaşamaktır. Sayın Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı olduğu bir Türkiye'de, bütün komşularımızla barış içinde yaşayacağız. Suriye, İran, Irak'ın, Kafkaslar'daki, Balkanlar'daki ülkelerin içişlerine karışmayacağız. Bütün ülkelerle dost, bütün ülkelerle kardeş olacağız. Orta Doğu coğrafyasında Müslüman kanı akıyor, insanlar birbirlerini öldürüyor, ama biz o bölgede de barışı sağlayacağız. İlk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak olacak. Bütün Orta Doğu'nun barışını sağlayacağız ve bütün Orta Doğu'ya huzuru getireceğiz, bütün Orta Doğu halklarıyla barış ve kardeşlik içinde yaşayacağız. Suriye'de, Irak'ta da Araplar var, Türkiye'de de Araplar var. Suriye'de ve Irak'ta da Kürtler var, Türkiye'de de Kürtler var. Suriye ve Irak'ta de Türkmenler var, Türkiye'de de Türkmenler var. Orada Ezidiler var, Türkiye'de de Ezidiler var. Dolayısıyla Türkiye bölgenin en büyük gücü olarak bütün Orta Doğu'ya barışı, kardeşliği, esenliği getirecek. Kimin zamanında? Muharrem İnce cumhurbaşkanı olduğunda ve CHP parlamentoda çoğunluğu elde ettiğinde, bunların tamamını gerçekleştireceğiz."