HABER

Kılıçdaroğlu: PKK ve bütün terör örgütlerini şiddetle kınıyorum (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 16:15 | Son Güncelleme

KILIÇDAROĞLU TABUTA OMUZ VERDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr.

KILIÇDAROĞLU TABUTA OMUZ VERDİ CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin önceki dönem milletvekili ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Mustafa Akaydın'ın eşi Dr. Günseli Akaydın'ın Antalya'daki cenaze törenine katıldı. Cenaze namazına kadar Muratpaşa Belediyesi'nin Gençlik Merkezi'nde bekleyen Kılıçdaroğlu, ardından cenaze namazının kılındığı Muratpaşa Camisi'ne yürüyerek geçti. Kılıçdaroğlu, burada taziyeleri kabul eden Mustafa Akaydın'a baş sağlığı diledi. Cenaze namazına çok sayıda siyasetçi katıldı. CHP, Ak Parti ve İYİ Parti milletvekillerinin yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcıları, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, çevre il ve ilçelerin belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş törene katıldı. Cenaze namazı öncesi namazı kıldıran imam, iki defa 'Rahmetli Nurseli' deyince eşi Mustafa Akaydın, imamı uyararak adının 'Günseli' olduğunu söyledi. Akaydın ve torunu Efe'nin cenaze namazı sırasında duygulandığı görüldü. Namazın ardından Kılıçdaroğlu'nun omuz verdiği Günseli Akaydın'ın cenazesi, defnedilmek üzere Uncalı Mezarlığı'na götürüldü. 'TERÖRE LANET OLSUN' Camideki törenin ardından Kemal Kılıçdaroğlu, kameraların karşısına geçerek açıklamada bulundu. Hakkari Yüksekova'da, asker eşi Nurcan Karakaya ve 10 aylık bebeği Mustafa Bedirhan'ın, PKK'lı teröristlerin patlayıcıyla düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, "Her ölüm acıdır. Bugün bir doktoru, anneyi yolcu ettik. Milletvekili ve ailesine baş sağlığı dileklerimizi ilettik. Daha acı olanı Hakkari'de bir annenin ve çocuğunun şehit edilmesidir. Terörden çok çektik. Büyük acılar yaşıyoruz. Umuyorum ve diliyorum; bu terörü hep birlikte sonlandırırız. Bir insanlık suçu, bir anne ve çocuktan ne istersiniz? Anne ve çocuğunun günahı nedir, bunu yapanlar acaba insanlıktan nasiplerini aldılar mı? Lanet olsun, bir çocuğu ve anneyi acımasızca katledenlere lanet olsun. Hep birlikte teröre, teröre destek verenlere karşı çıkarsak bu belayı başımızdan atarız diye düşünüyorum" diye konuştu

PARTNERSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflarSeks robotu fabrikasından görülmemiş fotoğraflar
Köylü kadınlara ilk yardım eğitimiKöylü kadınlara ilk yardım eğitimi
SAT intikal botu 'Yonca Onuk' ile göçmen kaçakçılığı mücadelesiSAT intikal botu 'Yonca Onuk' ile göçmen kaçakçılığı mücadelesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

İYİ Partili Aytun Çıray Twitter'dan paylaştı: Şehrin ortasında tarikat geçidi!

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Momo tehlikesi için ailelere dikkat çeken uyarı: Yasaklamayın...

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Telefon hattınızda buluna paralar iade edilecek

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

Didem Soydan yine gündeme bomba gibi düştü

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

'Dünyanın en büyük savaşı' şiddetleniyor

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Dilencinin 'Öğlene kadar çalışıyorum ve 500 lira götürüyorum' itirafı sosyal medyayı salladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Temassız kredi kartı kullananlar dikkat! Hırsızlardan akıllara durgunluk veren yeni yöntem

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Türkiye-ABD arasında kritik görüşme! Dışişleri az önce duyurdu

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Manisa'da dolu yağışı her yeri beyaza bürüdü! Çiftçilerin zararı büyük!

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Son dakika! Rize'de heyelan sonucu 3 motosikletli mahsur kaldı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Fetullah Gülen talimat verdi, örgüt üyelerinin kaçışı hızlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran öncesi açıklamıştı... 34 bin Suriyeli için kritik karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.