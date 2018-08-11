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Kılıçdaroğlu, sanatçı Hakkı Bulut'u hastanede ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 17:10 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kalp rahatsızlığı geçiren sanatçı Hakkı Bulut'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti

İSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçı Hakkı Bulut'u tedavi gördüğü Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'de ziyaret etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, Hakkı Bulut'a ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileten Kılıçdaroğlu, Bulut ile bir süre sohbet etti.

Bulut'un ameliyatını gerçekleştiren Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak, Kılıçdaroğlu'na sanatçının sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Hakkı Bulut'un şiddetli göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirten Çaynak, anjiyografide kalp damlarından bir tanesinde ileri derecede darlık tespit edilen Bulut'a damar tıkanıklığının giderilmesi için minimal invaziv kapalı yöntemle baypas operasyonu yapıldığını, kendisinin bir gün yoğun bakımın ardından servise alındığını anlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra aynı katta bulunun hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini sundu.

Ziyarette Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi de eşlik etti.

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Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hakkı Bulut

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