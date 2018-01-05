Kılıçdaroğlu şehit polis Fethi Sekin'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.
Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'na yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin birinci yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin canı için kendi canını hiçe sayarak teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Böyle kahramanlar olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.
(AA)
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk yaştaki evliliklere ilişkin açıklama
Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül hakkında olay iddia
Misafirliğe giden anneye 'modern hırsız' şoku
Son dakika! Suudi Arabistan basını duyurdu: Füze engelledik
İran'da neler oluyor? Son durum çok kötü! Sosyal medyada olay kareler!
Acılı anne ilk kez konuştu! Yürek yakan sözler
Alaska'da uzaylı istilası! Sosyal medya sallandı
Kurt kız büyüdü! İşte son hali
Erdoğan mesajı verdi: Yeni bir döneme girildi
Ve Selahattin Demirtaş bıraktı! Mektupla açıkladı
Tehlikeli virüs alarmı! Önümüzdeki haftaya dikkat
Okuyucu Yorumları 0 yorum