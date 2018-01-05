Kılıçdaroğlu şehit polis Fethi Sekin'i andı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen yıl İzmir Adliyesi önündeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'i andı.

Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın 5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'na yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in şehadetinin birinci yılı dolayısıyla Twitter'dan paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Milletin canı için kendi canını hiçe sayarak teröristlere geçit vermeyen şehidimiz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Böyle kahramanlar olduğu sürece bu milletin sırtı yere gelmez." ifadelerini kullandı.

(AA)